У Цискаридзе объявился 19-летний внебрачный сын

Москва, 14 октября. У российского артиста балета Николая Цискаридзе к 45-ти годам неожиданно появился внебрачный сын. Молодой 19-летний азербайджанец по имени Тимур решил рассказать о себе звездному отцу на всю страну и готов пойти на ДНК-тест для подтверждения родства.

Информацию о том, что некий Тимур Акперов Заур оглы называет себя сыном грузинского артиста, распространил Telegram-канал «Немалахов».

«У Николая Цискаридзе нашелся внебрачный сын. Тимур Акперов носит фамилию мамы. Азербайджанская красавица c пышными формами полюбила артиста балета, когда им было чуть больше 20 лет. Бурный роман перерос в нечто большее. Теперь наследник мечтает только об одном — познакомиться со своим знаменитым отцом», — говорится в сообщении на канале.

Бывшая возлюбленная звезды, мать Тимура, оказалась вовсе не рада тому, что ее тайный роман с танцовщиком стал достоянием общественности.

Выяснилось, что вскоре женщина собиралась выйти замуж за состоятельного директора рынка в Баку, но тот, узнав, что его пассия родила сына от именитого артиста, приревновал женщину к сопернику и теперь ищет с ним встречи.

По слухам, азербайджанский миллионер собирается с визитом в Петербург для личного разговора с артистом.

Самого «зачинщика семейных разборок» Тимура уже пригласили на эфир к Андрею Малахову, чтобы молодой человек на всю страну открыл тайну своего рождения.

«Пятый канал» отмечает, что приблизительно неделю назад молодой человек заметно активизировался в Instagram, утверждая, что экс-солист Большого театра бросил его в детском возрасте.

В своем аккаунте Акперов стал размещать фотоколлажи, на которых якобы видны внешние сходства его внешности с внешностью Цискаридзе.

«Папа! Почему ты меня бросил? Ведь, совсем недавно я узнал, что ты мой родной отец! Что тебя подтолкнуло на это? Ты настолько меня не любил? Ненавидел? Твою самую главную тайну, к сожалению, никто не знает!» — подписал мальчик один из постов.

Тем временем народный артист России Николай Цискаридзе заявление подростка об отцовстве не комментирует, сообщает телеканал.