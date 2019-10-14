Депутатам Госдумы показали, как найти «закладки» с наркотиками через «даркнет»

Москва, 14 октября. Депутатам Госдумы показали, как, подключившись к Wi-Fi нижней палаты парламента, войти в «даркнет» и узнать, где спрятаны наркотики. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

В Госдуме состоялся круглый стол, посвященный проблеме распространения наркотиков в «даркнете» — скрытой сети внутри Интернета. По итогам мероприятия было решено провести полноценные парламентские слушания с участием МВД.

Александр Малькевич отметил, что «даркнет» сейчас является гигантским пространством, которое никем не регулируется.

«Качественная борьба делается в тишине. Но, видимо, отсутствие побед на этом фронте приводит к тому, что мы вынуждены об этом говорить», — признал Малькевич.

В ходе заседания участники продемонстрировали депутатам, как работает «даркнет».

«Главный редактор «Ленты.ру» показал, как, подключившись к Wi-Fi Госдумы, войти в «даркнет», и тут же показал, где какие «закладки» лежат», — рассказал Александр Малькевич.

Он добавил, что участники круглого стола также обратили внимание на недостаточную эффективность социальной рекламы в России, направленной на борьбу с наркотиками.

«Очень много говорили о том, что у нас полностью провалена тема с социальной рекламой. Вроде бы выделяется огромное количество средств на ее создание. Но я так понимаю, что создаются ролики про счастливую семью, дружбу, а нужно показывать жестокую социальную рекламу о том, что происходит с людьми, которые принимают наркотики, и теми, кто были пойманы на этих «закладках», — подчеркнул член Общественной палаты.

Кроме того, наказание за распространение наркотиков должно быть максимально публичным, считает Малькевич.

«Ребят постоянно пытаются вовлечь во что-то незаконное, но если гражданин будет знать, что вчера, например, была история с наркокурьером Иваном Ивановым и он загремел по полной, — это могло бы кого-то отрезвить», — пояснил Малькевич.

Само создание социальной рекламы против наркомании существует «в некой игровой форме», указал собеседник ФАН.

«Я предложил, чтобы на планируемые парламентские слушания пригласили представителей Роспечати, Росмолодежи, органов исполнительной власти, которые участвуют в раздаче, распределении грантов для СМИ и социальной рекламы», — рассказал общественник.

По его мнению, такой шаг необходим, чтобы убедиться: действительно ли социальная реклама делается качественно и с душой, а не для галочки, и может ли она оказать влияние на неокрепшие умы.

Отдельно следует также поднять вопрос о технической оснащенности правоохранительных органов в регионах, добавил Малькевич. Следует выяснить, в состоянии ли подразделения МВД на местах следить за происходящем в Интернете, в том числе и в его «теневой» части. Также следует ужесточить решение вопроса по незаконной продаже SIM-карт без документов, полагает собеседник ФАН.