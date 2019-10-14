Чижов прокомментировал угрозу Эрдогана открыть границу в Европу для сирийских беженцев

Москва, 14 октября. Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов прокомментировал угрозу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана открыть границу в Европу для сирийских беженцев.

Ранее глава Турции раскритиковал страны Европейского союза, которые осудили Анкару за проведение антитеррористической операции на севере Сирии. Он пригрозил ЕС открыть границы для миллионов беженцев, отметил «Взгляд.ру».

Чижов подчеркнул, что точных сведений о количестве сирийских беженцев на территории Турции нет. За годы войны в САР у беженцев, которые теперь находятся в Турции и в других странах, родились полмиллиона детей, отметил он.

Дипломат уточнил, что деньги, которые направляют европейские страны по гуманитарным каналам, идут не в Сирию, поскольку они не контактируют с официальными властями республики. По его словам, средства частично направляются в Ливан и Иорданию, которые также принимают бежавших от конфликта сирийцев, но в основном — в Турцию.

«Население Турции сегодня составляет примерно 80 млн человек, что сопоставимо с Германией. Так что там совсем другое соотношение, — отметил Чижов в интервью ТАСС. — И туда сегодня эти деньги идут фактически на ассимиляцию сирийских беженцев — финансируются школы, учебники турецкого языка».

Напомним, турецкий лидер 9 октября объявил о начале антитеррористической операции «Источник мира» на севере Сирии, направленной против курдских боевиков, которые захватили восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с террористической организацией «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

В Анкаре заявили, что главная цель «Источника мира» — создание зоны безопасности на турецко-сирийской границе, а также блокировка стратегической трассы М-4, которую террористы используют для перемещения и доставки боеприпасов.

1 Организация запрещена на территории РФ.