Автобус въехал в остановку в Ростове-на-Дону, трое пострадали

Ростов-на-Дону, 14 октября. Автобус наехал на остановку с людьми, пострадали три человека. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел вечером 14 октября на площади Добровольского. Пострадали женщина и двое 13-летних подростков.

Один ребенок с закрытой черепно-мозговой травмой направлен в больницу №20, другой мальчик с переломом госпитализирован в областную детскую больницу. Женщина попала в больницу скорой медицинской помощи.

По словам очевидцев, на остановке находился еще один мальчик-подросток. Но он успел увернуться от автобуса и остался цел.