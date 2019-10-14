Политолог назвал лицемерием одобрение Евросоюзом плана Киева по Донбассу

Если политическая элита Евросоюза поддерживает план Киева по урегулированию конфликта в Донбассе, то это значит, что она просто не хочет примирения сторон войны, уверен политолог Богдан Безпалько.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко представил на встрече с европейскими министрами удовлетворительную картину планов относительно решения конфликта в Донбассе, сообщила сегодня глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

«Мы увидели от него достаточно всеобъемлющую и, я бы даже сказала, удовлетворительную картину планов, которые есть у правительства и администрации по реформам и относительно того, как решать конфликт на востоке Украины», — заявила дипломат на пресс-конференции.

По ее словам, в Европейском союзе видят «некоторое позитивное развитие» в этой сфере и желают поддержать этот процесс.

Богдан Безпалько считает, что удовлетворительное отношение Евросоюза к плану Украины по урегулированию конфликта в Донбассе можно расценивать как «ханжество и лицемерие». Оно свойственно Европейскому союзу, и так было всегда, говорит политолог.

«Сейчас по-прежнему идет война в Донбассе. Если такой вариант «умиротворения» устраивает Евросоюз, то это означает, что он в принципе не хочет процесса примирения. В другом случае ЕС не может оказывать никакого влияния на президента Украины Владимира Зеленского», — заявил Безпалько в беседе с Федеральным агентством новостей.

Политолог отмечает, что европейские политики «ханжи и лицемеры, но не идиоты». По его словам, политическая элита ЕС прекрасно понимает, что такое «формула Штайнмайера» и Минские соглашения.

«Они понимают, что предполагается делать в соответствии с этими документами. Если они не способны оценить их в действии, т. е. насколько они соответствуют тому, что сейчас происходит в Донбассе, то значит они просто закрывают на все глаза. Или же они слепы и не могут оценивать ситуацию. Но я в это не верю», — сообщил собеседник ФАН

Напомним, гражданская война разгорелась в Донбассе в 2014 году, когда Донецкая и Луганская республики отказались признавать новое правительство страны, пришедшее к власти после госпереворота. В ответ Киев начал проводить против ЛНР и ДНР так называемую антитеррористическую операцию, через несколько лет ее переименовали в операцию объединенных сил, но суть не изменилась: военные ВСУ обстреливают жилые районы народных республик. По данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тыс. человек, еще тысячи жителей Донбасса лишились крова и были вынуждены покинуть родные места, став беженцами.

В 2015 году министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер предложил формулу, согласно которой регион получал особый статус и право провести местные выборы. 1 октября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил согласование «формулы Штайнмайера». Это вызвало протесты украинских радикалов, заявивших, что реализация «формулы Штайнмайера» является «капитуляцией».