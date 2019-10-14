

Екатеринбург, 14 октября. Уникальная улика появилась в деле об убийстве молодой матери из Екатеринбурга. Оказалось, что возможные убийцы пропавшей молодой женщины могли попасть на видео.

Сейчас следователи изучают запись продажи машины Ксении Каторгиной. Этот момент зафиксировали камеры видеонаблюдения в Челябинске. Самой Ксении на видео нет, зато есть двое мужчин и девушка, похожая на цыганку. Они были участниками сделки в Челябинске. В руках у девушки были паспорт Каторгиной и документы на ее черный Audi Q5, пишет Nation News.

Ранее URA.RU сообщило, что Ксения бесследно исчезла 10 октября, уехав продавать иномарку в Челябинск. Свекровь Каторгиной Людмила Вишнякова рассказала журналистам, что телефон невестки «последний раз зафиксировали на северной окраине Екатеринбурга в районе Шувакиша». По факту исчезновения женщины возбудили дело об убийстве.

По данным местных СМИ, в салоне иномарки Ксении были обнаружены следы крови. Источники портала E1 сообщили, что кровь обнаружили челябинские эксперты.

«Сказали, что салон весь в крови, хотя все замыто. Но у экспертов есть приборы», — сказал один из собеседников издания.

Однако пока неизвестно, принадлежит ли эта кровь исчезнувшей женщине.