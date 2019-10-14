МИД РФ назвал вынужденной мерой перенос Первого комитета ООН из Нью-Йорка

Нью-Йорк, 14 октября. Россия не выносила на рассмотрение ООН вопрос о переносе Первого комитета из Нью-Йорка. Об этом заявил глава департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков.

По его словам, в настоящее время российская сторона готовит предложение о переносе заседаний Первого комитета ООН из Нью-Йорка в Женеву или Вену. При этом Ермаков отметил, что данная мера станет вынужденным шагом, в котором нет острой необходимости.

«Это очень непростой вопрос. Было бы лучше, если бы до этого не доходило, но если других вариантов нет, то придется ломать то, что выстраивалось с таким трудом. Не мы инициаторы таких решений, это будет вынужденный шаг», — пояснил дипломат.

Напомним, в конце сентября посольство США в Москве отказало в выдаче виз десяти членам официальной российской делегации для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН. Позднее в американском посольстве назвали данный инцидент «частным случаем».

В свою очередь Москва назвала действия США нарушением международных обязательств, а также призвала задуматься о переносе штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка.

3 октября американские власти вновь отказали в выдаче виз российским дипломатам, которые планировали принять участие в двустороннем форуме «Диалог Форт-Росс» в США. Позднее МИД РФ осудил действия американской стороны, напомнив, что местом проведения форума служит бывшая российская крепость Форт-Росс, которая расположена в штате Калифорния, а главной целью мероприятия является развитие двустороннего сотрудничества между Россией и США.