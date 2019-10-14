Стало известно, как «защитники прав человека» заставляют дончан жаловаться на РФ

Представители различных европейских правозащитных структур, работающие на линии соприкосновения в населенных пунктах в Донбассе, пока контролируемых Киевом, заставляют местных жителей писать жалобы на Российскую Федерацию. Об этом Федеральному агентству новостей сообщила участница боевых действий в Новороссии Вера Калмыкова, потерявшая ногу в бою за республику.

Собеседница ФАН воспитывает четырех детей в поселке Гольмовский на окраине прифронтовой Горловки, то есть, по сути, на передовой, в «красной зоне». Младшего ребенка Калмыкова родила уже после ампутации.

Вера поддерживает отношения с жителями поселков, находящихся под контролем Украины. По ее словам, люди, живущие там, запуганы и даже на условиях анонимности не общаются с российскими СМИ, однако некоторые вещи все же рассказывают ей.

«У них там очень часто еврокомиссии по правам человека приезжают, обзванивают переселенцев [из Луганской и Донецкой народных республик. — Прим ФАН]. Те приходят, к примеру, в поссовет, там им дают ручку и заставляют писать жалобы на РФ. Это там ни для кого не секрет, просто люди молчат. Не все пишут, но их пытаются заставить. Да они же боятся!» — констатировала Калмыкова.

По словам ополченки, на Украине винят Россию буквально во всем, поэтому заставляют всех писать на нее жалобы.

«Россия хочет, чтобы Украина восстанавливала Донбасс, Украина хочет, чтобы Россия это делала», — заметила женщина.

Калмыкова объяснила, что у переселенцев, волею обстоятельств оказавшихся на территории, контролируемой Украиной, практически не остается выбора.

«Хочешь получать пенсию украинскую и проживать на территории Украины — по-любому будешь писать. Люди пишут, потому что деваться некуда, их дома в Донбассе разбиты снарядами, им пришлось уехать на Украину в качестве переселенца. И живут они там по украинским правилам естественно...» — рассказала она.

Собеседница ФАН добавила, что, в частности, западные «благодетели» работают в поселке Боровское Луганской области, в котором очень много переселенцев.

«Много разных организаций из Европы приезжают, по правам человека, приехали, например, они в поселок, посмотреть, как люди-переселенцы живут. У них, мол, списки в поссовете. Каждого переселенца обзванивают, приглашают, к примеру, во вторник на 12.00. Всем переселенцам говорят явиться на собрание, те приходят, с ними беседуют, ну, и просят написать…» — уточнила Калмыкова.

Напомним, война в Донбассе началась в апреле 2014 года, когда Киев начал так называемую «контртеррористическую операцию». По разным оценкам, с обеих сторон за более чем 5 лет боевых действий погибли до 100 человек — военных и гражданских.

Неоднократно заключавшиеся перемирия украинская сторона не соблюдает, продолжая обстреливать территорию ДНР и ЛНР, в том числе — с использованием вооружений, запрещенных Минскими соглашениями.

Так, по информации руководителя благотворительного фонта «Гуманитарная группа «Ангел» Алексея Смирнова, только за сентябрь 2019 года в одной лишь ДНР жертвами обстрелов с украинской стороны, а также диверсионной деятельности противника стали не менее 39 человек. Скорее всего, погибших больше.

Как уже ранее сообщал ФАН, попытка разведения живой силы, техники и вооружений на двух пробных участках, в районе населенного пункта Золотое в ЛНР и Петровское в ДНР, также была сорвана украинской стороной.

При этом Золотое 6 октября, накануне разведения сил, был самовольно занят украинскими националистами-радикалами. Они отказались подчиняться военной полиции ВСУ, ранили полицейского и до сих пор находятся в населенном пункте.

Ранее Золотое являлся поселком серой, демилитаризованной зоны под контролем ЛНР.

Также стало известно, что ВСУ заняли серую зону в ДНР, в бывшем международном Донецком аэропорту имени Прокофьева.