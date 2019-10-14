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Россия

Герой нашего времени. История пилота Дамира Юсупова, спасшего жизнь 233 пассажирам

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Герой нашего времени. История пилота Дамира Юсупова, спасшего жизнь 233 пассажирам

Летчику Дамиру Юсупову удалось совершить настоящий подвиг. Самолет «Уральских авиалиний» под командованием Юсупова совершил аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье. За мужество ему дали звание Героя России, а зарубежные авиакомпании завалили выгодными рабочими предложениями. Однако работать в другой стране Юсупов отказался: «Я патриот, мое место там, где Родина», — сказал он.

15 августа 2019 года самолет «Уральских авиалиний» Airbus A321-211 следовал привычным маршрутом Москва — Симферополь. Вскоре после взлета произошла авария — в двигатель забились птицы, но экипаж под командованием Юсупова сумел благополучно посадить самолет на кукурузное поле. Все пассажиры и члены экипажа — 233 человека, — выжили.

Герой нашего времени. История пилота Дамира Юсупова, спасшего жизнь 233 пассажирам

Удивительно, но летчик, спасший 233 жизни, совсем не считает себя героем. Он признался, что до сих пор чувствует себя неловко от повышенного внимания со стороны журналистов, коллег и простых граждан России.

«Я просто выполнял свою работу. Впрочем, времени на раздумья не было, мы следили за показателями и предпринимали все усилия, чтобы спасти пассажиров и как можно мягче посадить самолет», — рассказал капитан самолета.

О небе Юсупов грезил с детства, однако попасть в летное училище не смог по медицинским показаниям. До 32 лет Дамир трудился обычным юристом. Тем не менее, он нашел в себе силы круто изменить жизнь и поступил в авиационное училище. Преподаватели Юсупова не раз отмечали серьезность и практичность студента: этим он выгодно отличался от молодых учеников. По окончании учебы Юсупов с трудом нашел работу: на 35-летнего выпускника все смотрели скептически. Тем не менее, в «Уральских авиалиниях» Дамиру дали шанс, и не зря: свое главное жизненное испытание он прошел с честью.

Герой нашего времени. История пилота Дамира Юсупова, спасшего жизнь 233 пассажирам

После того, как к летчику-герою пришла заслуженная слава, представители зарубежных авиакомпаний прислали ему десятки выгодных коммерческих предложений. Однако Юсупов остался непреклонен: «Я патриот России и никуда уезжать не хочу», — не раз заявлял он. Сейчас Дамир по-прежнему живет в России и продолжает работать в «Уральских авиалиниях».

Герой России Дамир Юсупов доказал преданность Родине не словом, а делом. Несмотря на все преграды, он следовал за мечтой, а его профессионализм, мужество и ответственность сумели сберечь сотни жизней. А символ подвига — кукуруза с того самого поля, — как рассказал летчик, до сих пор хранится дома в холодильнике.

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