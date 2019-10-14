Герой нашего времени. История пилота Дамира Юсупова, спасшего жизнь 233 пассажирам

Летчику Дамиру Юсупову удалось совершить настоящий подвиг. Самолет «Уральских авиалиний» под командованием Юсупова совершил аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье. За мужество ему дали звание Героя России, а зарубежные авиакомпании завалили выгодными рабочими предложениями. Однако работать в другой стране Юсупов отказался: «Я патриот, мое место там, где Родина», — сказал он.

15 августа 2019 года самолет «Уральских авиалиний» Airbus A321-211 следовал привычным маршрутом Москва — Симферополь. Вскоре после взлета произошла авария — в двигатель забились птицы, но экипаж под командованием Юсупова сумел благополучно посадить самолет на кукурузное поле. Все пассажиры и члены экипажа — 233 человека, — выжили.

Удивительно, но летчик, спасший 233 жизни, совсем не считает себя героем. Он признался, что до сих пор чувствует себя неловко от повышенного внимания со стороны журналистов, коллег и простых граждан России.

«Я просто выполнял свою работу. Впрочем, времени на раздумья не было, мы следили за показателями и предпринимали все усилия, чтобы спасти пассажиров и как можно мягче посадить самолет», — рассказал капитан самолета.

О небе Юсупов грезил с детства, однако попасть в летное училище не смог по медицинским показаниям. До 32 лет Дамир трудился обычным юристом. Тем не менее, он нашел в себе силы круто изменить жизнь и поступил в авиационное училище. Преподаватели Юсупова не раз отмечали серьезность и практичность студента: этим он выгодно отличался от молодых учеников. По окончании учебы Юсупов с трудом нашел работу: на 35-летнего выпускника все смотрели скептически. Тем не менее, в «Уральских авиалиниях» Дамиру дали шанс, и не зря: свое главное жизненное испытание он прошел с честью.

После того, как к летчику-герою пришла заслуженная слава, представители зарубежных авиакомпаний прислали ему десятки выгодных коммерческих предложений. Однако Юсупов остался непреклонен: «Я патриот России и никуда уезжать не хочу», — не раз заявлял он. Сейчас Дамир по-прежнему живет в России и продолжает работать в «Уральских авиалиниях».

Герой России Дамир Юсупов доказал преданность Родине не словом, а делом. Несмотря на все преграды, он следовал за мечтой, а его профессионализм, мужество и ответственность сумели сберечь сотни жизней. А символ подвига — кукуруза с того самого поля, — как рассказал летчик, до сих пор хранится дома в холодильнике.