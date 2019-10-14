Собчак может получить уголовное наказание за свои слова о Крыме

Москва, 14 октября. Генеральная прокуратура РФ получила обращение от «Партии ветеранов России» о возбуждении уголовного дела против Ксении Собчак за ее слова о принадлежности Крыма. Об этом сообщили в ведомстве.

«Указанное обращение поступило в Генеральную прокуратуру РФ и после предварительного рассмотрения с учетом приведенных доводов передано для организации рассмотрения в профильное подразделение», — передает сообщение Генпрокуратуры РФ Ura.ru.

5 сентября Ксения Собчак выступила в эфире украинской радиостанции «Новое время». Тогда журналистка заявила, что единственный способ наладить отношения между Россией и Украиной — вернуть Крым Украине. На вопрос о том, кому же принадлежит Крым, Собчак ответила, что Россия нарушила международное право, значит, полуостров нужно вернуть Украине.

Слова телеведущей возмутили общественность, и многие начали комментировать высказывание Собчак. Например, Клинцевич заявил, что своим ответом на вопрос «Чей Крым?» Собчак провалила тест на гражданственность и патриотизм. А председатель «Партии ветеранов России» потребовал возбудить против журналистки уголовное дело.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года, после того, как на полуострове провели референдум. В итоге более 95% жителей проголосовали за воссоединение с Россией. Украина, в свою очередь, до сих пор считает Крым своей территорией.