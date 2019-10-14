Тедеско назначен главным тренером «Спартака»

Москва, 14 октября. Немецкий специалист Доменико Тедеско назначен главным тренером московского «Спартака», сообщил генеральный директор клуба Томас Цорн на пресс-конференции.

Тедеско пришел в «Спартак» на смену Олегу Кононову, который покинул красно-белых 29 сентября. Руководство столичного клуба объявило об отставке россиянина 29 сентября после поражения от «Оренбурга» в матче Российской премьер-лиги. Кононов ушел из клуба «в связи с неудовлетворительными результатами команды», сообщила пресс-служба «Спартака».

Тедеско не играл в футбол на профессиональном уровне, он выступал за команду девятого немецкого дивизиона «Айхвальд». В этом клубе он начал свою тренерскую карьеру, затем он стал тренировать юношей в «Штутгарте» и «Хоффенхайме». Первым профессиональным клубом в карьере Тедеско стал «Эрцгебирге».

Перед приходом в «Спартак» немецкий тренер работал с 2017 по 2019 годы с футболистами «Шальке 04». В первый год работы Тедеско привел команду ко второму месту, во втором сезоне «Шальке 04» под его руководством вышел в плей-офф Лиги чемпионов из группы. После поражения футболистов в 1/8 финала еврокубкового турнира главного тренера команды из Гельзенкирхена уволили.