Визит Путина в Эр-Рияд подтвердил лидерство России на Ближнем Востоке

Переговоры Владимира Путина с королем Сальманом бен Абдель Азизом аль Саудом и наследным принцем Мухаммедом стали главным содержанием государственного визита президента Российской Федерации в Королевство Саудовская Аравия.

Не следует думать, что встреча российского лидера с 83-летним монархом носила сугубо протокольный характер и что основные содержательные моменты обсуждались с его официальным наследником, который сейчас сосредоточил в своих руках основные рычаги власти в Эр-Рияде.

Образно говоря, Мухаммед бен Сальман сидит за рулем автомобиля, а вот куда ехать — говорит его отец. Не говоря уже о том, зачем ехать именно туда, а не куда-то еще. Достаточно вспомнить, что накануне 65-летия российского лидера в Москву приезжал именно король Саудовской Аравии.

С тех пор прошло два года. Вроде бы не так много. Но на мировой арене в целом, и на Ближнем Востоке в частности, за это время произошли, можно сказать, тектонические изменения. И главным из них, вне всякого сомнения, стало фундаментальное переформатирование всей архитектуры международных отношений из-за все более очевидной неспособности США играть роль единоличного «глобального лидера».

Это лидерство уже утрачено Вашингтоном и в экономике, где на первые роли вышел Пекин, и утрачено в военном отношении, где Москва успешно продемонстрировала свои возможности «проецировать силу» — как минимум, не уступающие американским, а то и превосходящие их.

Пока в распоряжении США остаются доллар как «мировая валюта номер один» и глобальные масс-медиа, рисующие выгодную «коллективному Западу» картину прошлого, настоящего и будущего. Но уже понятно, что этот ресурс влияния может быть очень быстро исчерпан.

Тем более, что нынешний статус доллара во многом определяется тем, что он на протяжении вот уже 45 с лишним лет является «нефтедолларом», и его ценность подкреплена «черным золотом», главным производителем которого в мире является Саудовская Аравия и руководимый ею ОПЕК. Вернее, ОПЕК+ с участием России.

Вряд ли стоит рассчитывать на то, что Саудовская Аравия может одномоментно отказаться от особых отношений с США и перестать торговать своей нефтью исключительно за доллары. Но в данном случае достаточно будет и того, чтобы она хотя бы не препятствовала другим странам ОПЕК продавать их нефть не за доллары.

Можно предположить, что эта тема и станет невидимым «центром тяготения» переговоров не только в Саудовской Аравии, но и в Объединенных Арабских Эмиратах, куда президент России отправится завтра, 15 октября. Хотя публично (да и, скорее всего, кулуарно) об этом не будет сказано ни слова.

Весьма показательно, что в преддверии этих визитов Владимир Путин ответил на вопросы старшего корреспондента Al Arabiya Мохаммеда Томаихи, старшего корреспондента Sky News Arabia Моханнада Хатиба и руководителя отдела общественно-политических программ RT Arabic Салама Мусафира. И главной мыслью, которую он высказал арабским журналистам в России (и акцентировал то же самое в Саудовской Аравии), была мысль о том, что Турция, Иран и Россия очень активно работают и добиваются результатов в Сирии и на Ближнем Востоке в целом, но «без поддержки Саудовской Аравии это было бы абсолютно невозможным».

Если данные слова не являются приглашением Эр-Рияду присоединиться к «ближневосточному геостратегическому треугольнику», то что тогда является приглашением?

При этом российский президент категорически отверг возможность России выступить в роли посредника между Саудовской Аравией и Ираном: мол, мы и так со всеми дружим и не собираемся с кем-то дружить против кого-то третьего.

«Я думаю, что наши партнеры ни в Иране, ни в Саудовской Аравии не нуждаются в посредничестве», — отметил Путин.

В ситуации, когда важнейшие саудовские нефтяные промыслы ровно месяц назад подверглись атаке до сих пор не установленных сил, а конфликт с йеменскими хуситами на юге Аравийского полуострова приобретает черты почти гарантированного поражения сил возглавляемой Эр-Риядом военной коалиции, это предложение, от которого не то чтобы нельзя, но явно не стоит отказываться. Равно как и от пожелания президента РФ «вернуть Сирию в семью арабских народов, вернуть ее в Лигу арабских государств».

«Уверен, что мой визит даст хороший толчок в развитии и двусторонних связей, и нашего сотрудничества на международной арене», — заявил президент России.

«Толчок» в данном случае — очень хорошее слово. Не нейтральный «импульс» и не грубый «пинок», а как раз то, что полностью соответствует действительности.

Мир, безопасность и стабильность в регионе, сотрудничество на мировом энергетическом рынке, долгосрочное урегулирование кризисов в арабском мире — это впечатляющая и остро актуальная программа сотрудничества, предложенная Россией Саудовской Аравии на встрече Путина с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом.

Эту программу можно принять. От нее можно отказаться. Но проигнорировать ее, сделать вид, что все это — пустые слова, за которыми ничего серьезного не стоит, уже нельзя. Полагаю, что ответ Эр-Рияда должен последовать очень быстро и по существу обсуждаемых проблем.