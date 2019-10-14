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Глава МИД Украины объяснил, какими средствами Евросоюз должен «дожать» Россию

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Глава МИД Украины объяснил, какими средствами Евросоюз должен «дожать» Россию

Люксембург, 14 октября. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко объяснил, какими средствами, на его взгляд, Европейский союз должен «дожать» Россию в контексте Минских соглашений. С заявлением он выступил перед журналистами в Люксембурге.

По мнению дипломата, «лучшим способом» являются ограничительные меры.

«Санкции — это те меры, которые Европа применяет в отношении РФ​​​. Чем сильнее санкции, тем лучше РФ понимает, что мы имеем в виду — Украина и ЕС», — заявил Пристайко.

Напомним, дипломат на днях объявил, что во время заседания Совета министров ЕС по иностранным делам 14 октября поднимет вопрос о гражданской войне на Украине. Пристайко убежден, что европейские партнеры обязаны «подставить плечо» Киеву и «дожать» Россию.

Как отметил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, заявление Пристайко свидетельствует о дефиците власти в Киеве, которому Европа ничем не поможет.

На Украине с 2014 года идет гражданская война, которая началась после госпереворота в стране. Донецкая и Луганская народные республики его не приняли и объявили о своей независимости. В ответ Киев развернул против республик Донбасса военную кампанию.

Глава МИД Украины объяснил, какими средствами Евросоюз должен «дожать» Россию

На регулярной основе украинские власти безосновательно обвиняют Россию в якобы «вмешательстве» во внутренние дела страны. Киев в 2015 году даже объявил РФ «страной-агрессором». Москва не раз указывала, что не является стороной гражданского конфликта в Донбассе и желает Украине преодоления внутреннего кризиса.

Несмотря на гражданский конфликт, Киев надеется получить членство в Евросоюзе и НАТО. Курс на евроинтеграцию Верховная рада закрепила в конституции.

При этом в Североатлантическом альянсе не раз подчеркивали, что Киеву в блоке места нет, а для вступления нужно выполнить ряд серьезных условий, требующих затрат и времени. Некоторые стратегические партнеры Украины задаются вопросом, стоит ли предоставлять стране членство в ЕС.

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Источник: РИА Новости
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