Визит Путина в Саудовскую Аравию. События дня. ФАН-ТВ

Президент России Владимир Путин сегодня прибыл в Эр-Рияд. Он встретился с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом . Это исторический момент. В последний раз в королевстве глава нашего государства был зимой 2007 года. А накануне этого визита он дал интервью арабским СМИ. Владимир Путин высоко оценил отношения двух стран и выразил уверенность, что перед государствами открываются большие перспективы. А общие темы есть. Актуально сотрудничество в сферах энергетики, сельского хозяйства, промышленности, культурных обменов. На встрече лидеры государств обсудили стабилизацию цен на нефть, ситуацию в Сирии, палестино-израильское урегулирование. Кстати, уже можно говорить и о некоторых результатах поездки. Россия и Саудовская Аравия подписали Хартию сотрудничества стран-производителей нефти. Также будут сотрудничать Роскосмос и Саудовская комиссия по космосу.

Новые имена митингующих

В деле о массовых беспорядках в Москве появились новые имена. В Следственном комитете России сообщили, что специалисты установили личности еще шестерых мужчин, которые 27 июля напали на полицейских. На кадрах, которые опубликовали следователи, видно, как митингующие набрасываются на правоохранителей.

«Егор Лесных и Максим Мартинцов, действуя группой лиц, напали на сотрудника Росгвардии и повалили его на тротуар. Кроме того, Лесных нанес другому правоохранителю удар ногой. Еще один подозреваемый Андрей Баршай напал на сотрудника Росгвардии, толкнув его с разбега в спину. Следствием установлены и противоправные действия Владимира Емельянова в отношении росгвардейца, которого фигурант силой удерживал, препятствуя выполнению служебных обязанностей», — заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Полиция задержала четверых подозреваемых. Еще двое, узнав об обысках, скрылись. Напомним, волна массовых беспорядков пронеслась по Москве этим летом. Митингующие встали на защиту сторонников Навального, которые планировали баллотироваться в Мосгордуму. Но вместо того, чтобы идти на выборы по-честному, они представили поддельные подписи. Это и стало причиной отказа Мосгоризбиркома. Федеральное агентство новостей провело собственное расследование. В фильме «Анатомия протеста 2019» наши журналисты рассказали о том, как Запад организовывал несанкционированные митинги с помощью российских марионеток. Проект вы можете найти на нашем ютуб-канале.