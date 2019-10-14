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Лавров назвал визит Путина в Саудовскую Аравию историческим

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Лавров назвал визит Путина в Саудовскую Аравию историческимМосква, 14 октября. Сегодняшний визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию отражает качественно новый уровень отношений двух государств по сравнению с предыдущим визитом российского лидера в 2007 году. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. 

Он назвал этот визит историческим.

«Визит исторический в том смысле, что он проходит впервые во время второго президентства Владимира Путина и отражает качественно новый уровень наших отношений по сравнению с тем визитом, который состоялся в 2007 году, и даже по сравнению с прошлогодним визитом его величества короля Саудовской Аравии в Российскую Федерацию», — сказал Лавров.

Напомним, сегодня утром глава России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Саудовскую Аравию для переговоров с королем Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. Перед началом началом встречи Путин сказал, что взаимодействие РФ и Саудовской Аравии позволит обеспечить безопасность на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

В свою очередь Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд отметил, что королевство ценит активную роль, которую Россия играет в регионе и в мире. 

Представители РФ и Саудовской Аравии подписали Хартию сотрудничества стран-производителей нефти, со стороны Москвы ее подписал глава Минэнерго Александр Новак.

Лавров назвал визит Путина в Саудовскую Аравию историческимРоссийский лидер по случаю визита привез для короля уникальный подарок — камчатского кречета по имени Альфа. Птица является символом власти, солнца и света. В честь Путина у дворца «Аль-Ямама» прозвучали фанфары, встречающие главу РФ лица приветствовали его на русском языке.

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Источник: 1tv.ru
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