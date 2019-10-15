Сирия новости 15 октября 07.00: самолет ЦРУ замечен над Алеппо, курдские боевики обороняются в Рас аль-Айне

Сирия, 15 октября. Турецкие силы и курдские боевики ожесточенно сражаются в Рас аль-Айне, ИГИЛ1 атаковало правительственные силы в Хомсе, самолет Госдепа замечен над Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): заняла территорию авиабазы «Ат-Табка» в Ракке, противостояли ИГИЛ в Хомсе.

Армия Турции и союзные силы: вступили в две деревни к западу от Манбиджа, выбили курдских боевиков из Аль-Мадаина.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ, запрещено в РФ): напало на охрану лагеря «Айн-Исса» в Ракке, атаковало правительственные силы в Хомсе.

Курдские вооруженные группировки: заявили, что выбили турецкие силы из промышленного района Рас аль-Айна, продолжили противостояние с Турцией и СНА на севере Сирии.

Международная коалиция: осуществила вылет транспортного самолета над провинцией Алеппо.

Провинция Алеппо

Источники в Twitter (@GDarkconrad) сообщают о самолете Lockheed L-100-30 Hercules с позывным STATE33, замеченном над территорией провинции Алеппо, летящим по направлению от Манбиджа к Телль-Абъяду. Как отмечает источник, этот самолет принадлежит Госдепартаменту США и предположительно используется ЦРУ; за несколько дней до начала турецкой операции на севере Сирии он был замечен курсирующим вдоль границы Сирии в воздушном пространстве Иордании. Источник отмечает, что именно этот борт (представляющий собой гражданскую модификацию военно-транспортного самолета С-130 Hercules) был использован во время эвакуации посольства США в Каракасе. Его цели на севере Сирии остаются неизвестными.

Ряд источников сообщили, что формирования «Сирийской национальной армии» атаковали позиции САА к северу от Манбиджа. Источник в Twitter (@NotWoofers) отмечает, что об этом сообщают только протурецкие медиаисточники — из независимых и связанных с правительственными силами источников такая информация не поступала.

Тем не менее связанный с СНА ресурс в Twitter (@BarPnarHarekat2) утверждает, что протурецкие арабские формирования заняли деревни Ялышлы и Азори к западу от Манбиджа после столкновений с боевиками из курдских формирований, связанных с РПК.

Провинция Хомс

Террористы из запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» атаковали правительственные силы на территории провинции Хомс. Источник в Twitter (@LionOfBaniyas) сообщает об ожесточенных столкновениях в районе населенного пункта Нуджайб. В отражении атак ИГИЛ принимают участие 11-я дивизия и части 5-го корпуса САА, ополчение «Лива аль-Кудс», а также независимые отряды ополчения, сообщает источник. Подробности о потерях и пострадавших, а также подробности противостояния не приводятся.

Провинция Ракка

Медиаисточник в Twitter (@NotWoofers) сообщает о столкновениях в лагере беженцев «Айн-Исса», который продолжают контролировать курдские боевики. По данным курдского агентства ANHA, заключенные в лагере боевики ИГИЛ атаковали охрану. Ранее стало известно, что из лагеря близ Айн-Исса сбежали около 850 заключенных боевиков ИГИЛ и членов их семей.

Представители Сирийской арабской армии подтвердили, что САА заняла позиции на территории авиабазы «Ат-Табка» на юге провинции Ракка. Об этом сообщает новостной источник в Twitter (@SanaAjel).

Провинция Хасака

На севере провинций Хасака и Ракка продолжаются ожесточенные столкновения между турецкой армией и курдскими террористическими формированиями. В рамках операции «Источник мира» боевики SDF и турецкие силы продолжают бои за ключевые города на границе Турции, постепенно охватывая их с флангов.

Как сообщают источник в Twitter (@thiqanewsagency), отрядам протурецких формирований удалось выбить курдских боевиков из города Аль-Мадаин, который расположен близ Рас аль-Айна. Тот же источник сообщил, что СНА удалось войти в Рас аль-Айн и выбить курдских боевиков из исторического центра города.

Между тем источники, связанные с SDF (@NotWoofers) утверждают, что курдские боевики смогли вернуть под свой контроль промышленный район Рас аль-Айна, выбив протурецкие отряды после ожесточенных столкновений.

1 Организация запрещена на территории РФ.