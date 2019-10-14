Турция против курдских террористов, день 6: коалиция США бежит из Сирии, курды забрали боевиков ИГ

Сегодня в Сирии завершился шестой день контртеррористической операции турецкой армии «Источник мира». Читайте о наиболее важных событиях за сегодняшний день в материале Федерального агентства новостей.

Главное событие дня

В течение сегодняшнего дня Сирийская арабская армия вошла в ряд городов и населенных пунктов страны, освобожденных боевиками из курдских вооруженных формирований, переброшенных для противостояния турецким силам на севере Сирии. Для того, чтобы обеспечить защиту мирного населения, САА вошла в такие города, как Айн-Исса, где находится брошенный курдскими боевиками лагерь для боевиков ИГИЛ1, взяла под контроль города Хасака и Камышлы на востоке Сирии, а подразделения правительственной Республиканской гвардии вошли в Манбидж, который ранее контролировался курдскими боевиками.

В дальнейшем правительственные силы должны также поднять сирийский флаг над городом Кобани, расположенным на восточном берегу Евфрата. Также САА заняла города Ат-Табка и Аль-Мансура и взяла под свой контроль участок сирийско-турецкой границы. Кроме того, на востоке Сирии САА достигла города Телль-Тамр в провинции Хасака.

#BREAKING: First video showing presence of #Syria Arab Army troops in #Tabqa air base after full withdrawal of #US Special Forces. Video is recorded this morning & is released by #SAA. This is indeed a bad news for #Erdogan & his terrorists! pic.twitter.com/dBVGZGUzHl — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) October 14, 2019

Другие события

Военные США покинули наблюдательный пункт в районе сирийского города Кобани на границе с Турцией. Американские подразделения оставили наблюдательный пункт днем в воскресенье. Как сообщили американские СМИ со ссылкой на должностных лиц, в спешке американские военные не смогли забрать из тюрем на севере Сирии порядка 50 боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1, который обладают особо ценной информацией. Также стало известно, что американские дипломаты покинули Сирию вместе с войсками США. Также вслед за американцами уходят их партнеры по международной коалиции — войска Франции и Великобритании.

Между тем руководство Турции вновь подчеркнуло, что будет продолжать антитеррористическую операцию «Источник мира» на севере Сирии до достижения поставленных целей. Пресс-секретарь президента Турции подчеркнул, что санкции, которыми Запад угрожает Анкаре, не остановит турецкую армию. Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что курдские боевики, связанные с РПК, при отступлении забрали с собой боевиков ИГИЛ. Акар подчеркнул, что пустые тюрьмы, вроде той, что была обнаружена в Телль-Абъяде, свидетельствуют о том, что SDF непосредственно связаны с ИГИЛ.

#BREAKING Turkish backed troops enter prison in Tal Abyad where 859 ISIS prisoners were supposed to be held. Guess what? Prison's empty. pic.twitter.com/boJUKHXreZ — Yusuf Erim (@YusufErim79) October 14, 2019

Стало известно, что турецкие военные стремятся заблокировать трассу М-4 — главную их цель и намеченную границу операции «Источник мира». В течение дня турецкие силы вели бои с курдскими боевиками в районе населенных пунктов Тувейджель и Аль-Хувейш.

Реакция

В связи с развитием контртеррористической операции «Источник мира» российское военное ведомство призвало все стороны принять меры, чтобы не допустить гуманитарной катастрофы на северо-востоке Сирии. В Минобороны особо подчеркнули, что необходимо своевременно оказать помощь людям, которые находятся в лагерях беженцев на территории, контролируемой курдскими вооруженными формированиями, и не допустить массового бегства пленных боевиков ИГИЛ.

Между тем реагируя на критику с Запада президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал, чтобы США и страны НАТО сделали выбор — кого они поддерживают, Турцию или курдских террористов? Турецкий лидер особо подчеркнул, что считает возмутительным, что «союзники» по НАТО требуют остановить контртеррористическую операцию, от которой зависит безопасность Турции.

В Кремле между тем подчеркнули, что Россия продолжает настаивать на достижении политического урегулирования в Сирии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что «эта позиция никак не изменилась, она последовательна и хорошо известна».

В связи с сообщениями о бегстве боевиков ИГИЛ президент США Дональд Трамп предположил, что курдские террористы могли выпустить некоторых из них, чтобы заставить Пентагон вернуться в Сирию. Он подчеркнул, что США не желает влезать в конфликт между курдами и Турцией, который продолжается сотни лет.

....Kurds may be releasing some to get us involved. Easily recaptured by Turkey or European Nations from where many came, but they should move quickly. Big sanctions on Turkey coming! Do people really think we should go to war with NATO Member Turkey? Never ending wars will end! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 14, 2019

Мнения экспертов

В беседе с Федеральным агентством новостей политолог Сергей Марков отметил, что Дамаск и Москва неоднократно предлагали курдским вооруженным группировкам пойти на примирение на взаимоприемлемых условиях. Тем не менее курдские террористы, понадеявшись на поддержку США, отказались и выдвигали заведомо невыполнимые требования. Пока что, отметил Марков, ситуация на северо-востоке Сирии развивается в рамках российских планов.

Как отметил военный эксперт и политолог Евгений Бужинский, страны западной коалиции против ИГИЛ — США, Франция, Англия, — встали перед объективной реальностью: добиться смещения Башара Асада не удалось, с помощью России официальный Дамаск разгромил не только ИГИЛ, но и другие наиболее крупные джихадистские группировки, добившись, чтобы страна пошла по пути примирения и интеграции. Именно поэтому сейчас Трампу удалось добиться вывода войск коалиции.

При этом угрозы курдских террористов отпустить всех боевиков ИГИЛ из тюрем в Сирии вряд ли им помогут: как считает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, подобный шантаж может лишь сделать курдов недоговороспособными, окончательно обнажив их связи с ИГИЛ.

1 Организация запрещена на территории РФ.