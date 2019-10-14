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Турция против курдских террористов, день 6: коалиция США бежит из Сирии, курды забрали боевиков ИГ

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Турция против курдских террористов, день 6: коалиция США бежит из Сирии, курды забрали боевиков ИГ

Сегодня в Сирии завершился шестой день контртеррористической операции турецкой армии «Источник мира». Читайте о наиболее важных событиях за сегодняшний день в материале Федерального агентства новостей.

Главное событие дня

В течение сегодняшнего дня Сирийская арабская армия вошла в ряд городов и населенных пунктов страны, освобожденных боевиками из курдских вооруженных формирований, переброшенных для противостояния турецким силам на севере Сирии. Для того, чтобы обеспечить защиту мирного населения, САА вошла в такие города, как Айн-Исса, где находится брошенный курдскими боевиками лагерь для боевиков ИГИЛ1, взяла под контроль города Хасака и Камышлы на востоке Сирии, а подразделения правительственной Республиканской гвардии вошли в Манбидж, который ранее контролировался курдскими боевиками.

В дальнейшем правительственные силы должны также поднять сирийский флаг над городом Кобани, расположенным на восточном берегу Евфрата. Также САА заняла города Ат-Табка и Аль-Мансура и взяла под свой контроль участок сирийско-турецкой границы. Кроме того, на востоке Сирии САА достигла города Телль-Тамр в провинции Хасака.

Турция против курдских террористов, день 6: коалиция США бежит из Сирии, курды забрали боевиков ИГ

Другие события

Военные США покинули наблюдательный пункт в районе сирийского города Кобани на границе с Турцией. Американские подразделения оставили наблюдательный пункт днем в воскресенье. Как сообщили американские СМИ со ссылкой на должностных лиц, в спешке американские военные не смогли забрать из тюрем на севере Сирии порядка 50 боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1, который обладают особо ценной информацией. Также стало известно, что американские дипломаты покинули Сирию вместе с войсками США. Также вслед за американцами уходят их партнеры по международной коалиции — войска Франции и Великобритании.

Турция против курдских террористов, день 6: коалиция США бежит из Сирии, курды забрали боевиков ИГ

Между тем руководство Турции вновь подчеркнуло, что будет продолжать антитеррористическую операцию «Источник мира» на севере Сирии до достижения поставленных целей. Пресс-секретарь президента Турции подчеркнул, что санкции, которыми Запад угрожает Анкаре, не остановит турецкую армию. Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что курдские боевики, связанные с РПК, при отступлении забрали с собой боевиков ИГИЛ. Акар подчеркнул, что пустые тюрьмы, вроде той, что была обнаружена в Телль-Абъяде, свидетельствуют о том, что SDF непосредственно связаны с ИГИЛ.

Стало известно, что турецкие военные стремятся заблокировать трассу М-4 — главную их цель и намеченную границу операции «Источник мира». В течение дня турецкие силы вели бои с курдскими боевиками в районе населенных пунктов Тувейджель и Аль-Хувейш.

Реакция

В связи с развитием контртеррористической операции «Источник мира» российское военное ведомство призвало все стороны принять меры, чтобы не допустить гуманитарной катастрофы на северо-востоке Сирии. В Минобороны особо подчеркнули, что необходимо своевременно оказать помощь людям, которые находятся в лагерях беженцев на территории, контролируемой курдскими вооруженными формированиями, и не допустить массового бегства пленных боевиков ИГИЛ.

Турция против курдских террористов, день 6: коалиция США бежит из Сирии, курды забрали боевиков ИГ

Между тем реагируя на критику с Запада президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал, чтобы США и страны НАТО сделали выбор — кого они поддерживают, Турцию или курдских террористов? Турецкий лидер особо подчеркнул, что считает возмутительным, что «союзники» по НАТО требуют остановить контртеррористическую операцию, от которой зависит безопасность Турции.

В Кремле между тем подчеркнули, что Россия продолжает настаивать на достижении политического урегулирования в Сирии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что «эта позиция никак не изменилась, она последовательна и хорошо известна».

В связи с сообщениями о бегстве боевиков ИГИЛ президент США Дональд Трамп предположил, что курдские террористы могли выпустить некоторых из них, чтобы заставить Пентагон вернуться в Сирию. Он подчеркнул, что США не желает влезать в конфликт между курдами и Турцией, который продолжается сотни лет.

Мнения экспертов

В беседе с Федеральным агентством новостей политолог Сергей Марков отметил, что Дамаск и Москва неоднократно предлагали курдским вооруженным группировкам пойти на примирение на взаимоприемлемых условиях. Тем не менее курдские террористы, понадеявшись на поддержку США, отказались и выдвигали заведомо невыполнимые требования. Пока что, отметил Марков, ситуация на северо-востоке Сирии развивается в рамках российских планов.

Турция против курдских террористов, день 6: коалиция США бежит из Сирии, курды забрали боевиков ИГ

Как отметил военный эксперт и политолог Евгений Бужинский, страны западной коалиции против ИГИЛ — США, Франция, Англия, — встали перед объективной реальностью: добиться смещения Башара Асада не удалось, с помощью России официальный Дамаск разгромил не только ИГИЛ, но и другие наиболее крупные джихадистские группировки, добившись, чтобы страна пошла по пути примирения и интеграции. Именно поэтому сейчас Трампу удалось добиться вывода войск коалиции.

При этом угрозы курдских террористов отпустить всех боевиков ИГИЛ из тюрем в Сирии вряд ли им помогут: как считает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, подобный шантаж может лишь сделать курдов недоговороспособными, окончательно обнажив их связи с ИГИЛ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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