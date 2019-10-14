«Известия» напечатают архивный номер о выходе Леонова в открытый космос

Москва, 14 октября. Газета «Известия» в день прощания с космонавтом Алексеем Леоновым выпустит копию исторического номера, посвященного первому выходу человека в космос.

15 октября вместе с ежедневным номером газеты «Известия» выйдет копия архивного выпуска от 19 марта 1965 года, в котором подробно рассказывается о первом выходе человека в открытый космос.

«Дверь во Вселенную открыта» — этими словами открывается номер 19 марта. Читатели «Известий» смогут вновь окунуться в атмосферу, царившую в то время в мире, ощутить эмоции от одного из важнейших событий мировой космонавтики», — говорится в сообщении.

В марте 1965 года газета «Известия» выпустила несколько номеров, которые были полностью посвящены выходу человека в открытый космос. Однако выпуск от 19 марта стал наиболее полным и информативным, поэтому в редакции приняли решение напечатать копию этого номера, чтобы почтить память великого космонавта Алексея Леонова.

Советский космонавт Алексей Леонов скончался 11 октября на 86-м году жизни. В последние годы у Леонова были серьезные проблемы со здоровьем. В начале 2019 года он перенес операцию, после которой долго не мог восстановиться. Прощание с Леоновым состоится 15 октября на Мытищинском военном мемориальном кладбище.

Свой первый космический полет Леонов осуществил в марте 1965 года на борту корабля «Восход-2». В ходе этого полета Леонов совершил первый в истории человечества выход в открытый космос, который продолжался 12 минут. В конце 1960-х годов Леонов готовился к полету на Луну, однако эта экспедиция не состоялась, так как власти СССР отказались от лунной программы.