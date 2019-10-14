Сирия, 14 октября. SDF преднамеренно выпускают террористов ИГ1 из тюрем. Фейки об операции Турции в Манбидже. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: стягивает подкрепления в Дейр-эз-Зор и привели в состояние полной боевой готовности подразделения у города Абу-Кемаль.

«Исламское государство1»: совершило три нападения на курдских боевиков в Ракке.

Курды: потеряли по меньшей мере десять боевиков при нападении террористов ИГИЛ1 на севере Ракки, отступают из окресностей Рас-аль-Айна.

ВС Турции и союзные силы: заняли ряд поселков вокруг города Тель-Абьяд в Ракке и выбили курдских боевиков из окрестностей Рас-аль-Айна в Хасаке, отступили в Алеппо от города Манбидж.

Международная коалиция: провели патрулирование на востоке провинции Дейр-эз-Зор.

Провинция Алеппо

Сообщается о скоплении бронетехники Сирийской арабской армии (САА) в районе поселка Хавшария к северо-востоку от города Манбидж,который сегодня днем перешла под контроль правительственных сил, как сообщает источник в сети Twitter YNMS. Позднее источники агентства РИА Новости опровергли сообщения «оппозиционных ресурсов» о том, что турецкая армия продолжила подготовку к штурму Манбиджа и о вводе отрядов протурецкого ополчения в окрестности города. Протурецкие силы отступили от города к поселку Саюр, согласно заявлению президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что турецкая армия и лояльные ей ополченцы не будут брать Манбидж.

Провинция Дейр-эз-Зор

Международная коалиция продолжает патрулирование на востоке провинции Дейр-эз-Зор, о чем сообщаем местный источник в сети Twitter Ali Alleile. Хотя коалиция выводит в спешном порядке своих военнослужащих из Сирии, некоторые из них пока только дожидаются эвакуации. В первую очередь север страны покинули высокопоставленные члены армии США и дипломаты, в первый день проведения армией турции операции «Источник мира» 150 военнослужащих США были переправлены в Ирак через погранпереход «Семалка».

Сирийская армия перебрасывает подкрепления к городу Абу-Кемаль. Как сообщают некоторые военные аналитики, армия готовится для последующего пересечения Евфрата и перехода на территорию SDF, как передает Twitter-канал Viva Revolt. Днем ранее стало известно, что в районе перехода Сальхия подразделения САА были приведены в полную боеготовность.

Провинция Ракка

Протурецкие бойцы с поддержкой турецкой армии вошли в поселки Айн-Арус, Аль-Бади, Джассим и Аль-Али к югу от освобожденного Тель-Абъяда, как сообщает новостной Twitter-канал Thuoqa News Agency. В ходе боев турки сумели создать вокруг Тель-Абъяда «буфер», зачищенный от боевиков SDF.

Террористы «Исламского государства» (ИГ) заявили о трёх атаках на курдские силы к востоку от Евфрата, сообщения об этом были размещены на подконтрольном боевикам медиаресурсе «Амак». В районе поселка Карамы к востоку от Ракки террористы в ходе нападения убили и ранили 10 боевиков SDF, подорвав их автомобиль с помощью самодельной бомбы, в деревне Касыб было совершено нападение на нефтевозы с контрабандой нефти. Близ Гараниджа террористы обстреляли автомобиль, в результате чего на месте скончались два боевика. Ранее сообщалось, что лагерь SDF покинуло свыше семи сотен боевиков «Исламского государства» воспользовавшись хаосом в рядах курдов с началом турецкой операции «Источник мира» на севере Сирии. В ближайшее время из-за невозможности курдов держать все под контролем следует ожидать волны нападений ИГИЛ на оккупированных ими территориях.

СМИ распространяют заявление военных источников из армии Турции, что курды из числа YPG освободили террористов ИГ из тюрьмы в Телль-Абъяде намеренно, чтобы создать хаос в регионе, как передает Telegram-канал «Вестник Дамаска».

Провинция Хасака

Протурецкие боевики сумели выбить курдов из поселков Мадаин, Кадро, Кава-Шалла и Аль-Бади в окрестностях Рас-аль-Айна, как указывает портал Aleppo AMC. ВВС Турции нанесла удар по позициям курдских «Асайиш» в деревне Лейлан к западу от города Тель-Тамр, как сообщает медиаресурс Halab Today TV.

По информации телеканала Al Ekhbariya, бои с курдскими ополченцами из «Отрядов народной самообороны» (YPG) идут в районе населенных пунктов Тувейджель и Аль-Хавейш. Подразделения турецкой армии пытаются перекрыть стратегическое шоссе вдоль границы с Турцией, которое связывает Алеппо, экономическую столицу Сирии, с административным центром Хасаки на северо-востоке страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.