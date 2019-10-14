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Россия рассматривает предложенную Вашингтоном кандидатуру нового посла

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Россия рассматривает предложенную Вашингтоном кандидатуру нового посла

Москва, 14 октября. Россия рассматривает кандидатуру Джона Салливана, предложенную Вашингтоном на пост нового посла США в Москве, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

«Американцы уже официально назвали кандидата. Российская сторона рассматривает эту кандидатуру», — отметил Ушаков.

Помощник главы государства сообщил, что лично с Салливаном не знаком, однако, заметил он, американец занимает достаточно высокий пост.

По его словам, редко бывает, когда первого заместителя госсекретаря США назначают послом, даже в крупные страны. При этом послы зачастую возвращаются работать в Госдеп, добавил он. 

«Послы иной раз возвращались на эту должность в Госдеп, но чтобы с этой должности [уйти работать] послом, это так достаточно редко», — уточнил помощник президента России.

С октября 2017 года послом США в России работал Джон Хантсман, но в августе он объявил об отставке.  На днях американский лидер Дональд Трамп объявил о выдвижении на пост посла в Москве кандидатуры Джона Салливана, напомнила «Газета.ру».

Отметим, что согласно сложившейся международной практике, каждое государство самостоятельно выбирает руководителей дипмиссий, но должно получить согласие страны, в которой будет работать посол.

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Источник: ТАСС
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