Турецкая авиация нанесла авиаудар по позициям SDF к северу от Манбиджа

Дамаск, 14 октября. Турецкая авиация нанесла авиаудары по позициям «Демократических сил Сирии» (SDF) к северу от Манбиджа. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что войска Анкары обеспечат протурецким силам безопасный вход в Манбидж, который пока находится под контролем SDF. По его словам, курдские формирования до сих пор не покинули Манбидж, несмотря на обещания США.

Напомним, 9 октября Турция начала антитеррористическую операцию «Источник мира» на севере Сирии. Эрдоган заявлял, что главная цель военных действий — уничтожить террористическую угрозу на сирийско-турецкой границе, в первую очередь — освободить приграничную зону от вооруженных арабско-курдских формирований, в том числе «Демократических сил Сирии» (SDF). Анкара считает боевиков SDF связанными с признанной в Турции террористической «Рабочей партией Курдистана».

В Сирии курдские формирования принимали в свои ряды террористов и выводили членов запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 из Ракки и Дейр-эз-Зора на территорию американских баз. В ходе военных действий боевики SDF, активно сотрудничающие с террористами, захватили восточное побережье Евфрата. Кроме того, под предлогом борьбы с терроризмом они неоднократно грабили и убивали мирных жителей.

1 Организация запрещена на территории РФ.