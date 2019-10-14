Рязанова поделилась впечатлениями от выступления в Луганске

Луганск, 14 октября. Артисты из РФ в рамках тура представили в луганском Дворце культуры имени Ленина спектакль «Незамужняя женщина».

Роли в спектакле исполнили: народная артистка России, лауреат Государственной премии СССР Раиса Рязанова, актер Государственного академического театра имени Моссовета Дмитрий Журавлев, артисты театра и кино Анатолий Кащеев и Анжелика Вольская.

Лирическая комедия «Незамужняя женщина» рассказывает о жизни двух человек – матери и дочери, которые многие годы жили вдвоем и затем встретили понравившихся им мужчин. В забавных и неожиданных ситуациях, в которых оказываются герои пьесы, чувствуется тонкий юмор автора и непревзойденная игра актеров.

После спектакля народная артистка России Рязанова отметила, что в Луганске очень внимательная и доброжелательная публика.

«Сегодня у нас последний спектакль, седьмой подряд. И казалось бы, надо было бы устать, но когда понимаешь, куда едешь, и видишь, как тебя встречает публика, усталость исчезает. Зритель хочет с тобой и пообщаться, и вникнуть в то, что происходит на сцене. Публика очень внимательная, очень доброжелательная, тонко реагирующая. У нас сегодня в одном месте первый раз были аплодисменты. Я даже сказала это своей партнерше Лике. Она говорит: «Да, Раиса Ивановна, такого не было ни в одном городе, ни на одной сцене», — поделилась Рязанова своими впечатлениями после спектакля.

Актриса призналась, что ей легко было играть для луганского зрителя.

«Сцена прекрасная, хорошее освещение. Все какое-то радостное, может потому, что день сегодня был такой солнечный, веселый, праздничный, поэтому и настроение такое. Благодарность необыкновенная, учитывая все сложности, которые существуют здесь. Надо почаще приезжать и развлекать не только песнями, плясками, но и спектаклями. У нас хоть и называется комедия, но очень многие говорят: «Мы даже и всплакнули». Это потому, что взяли себе в душу и отреагировали, поставили каждый себя на мое место или на место моих коллег. Как бы кто повел себя в этой ситуации», — рассказала Рязанова.

Организатором спектакля выступило краснодарское концертное агентство «Эра». Его директор Сергей Твердохлеб рассказал, что они планируют привозить в республики Донбасса мировых и российских исполнителей, а также интересные спектакли.