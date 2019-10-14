Лига безопасного интернета выиграла президентский грант для проведения «Месяца безопасного интернета» в 10 регионах

По итогам очередного конкурса президентских грантов Лига безопасного интернета получила финансовую поддержку для реализации образовательного проекта «Месяц безопасного интернета» на территории Российской Федерации. Главной целью проекта является формирование навыков безопасного использования виртуальной сети у учащихся младших, средних и старших классов. Волонтеры Лиги проводят уроки и лекции в российских школах, в ходе которых рассказывают о том, как устроен современный интернет, учат распознавать и правильно реагировать на существующие интернет-угрозы.

Член попечительского совета Лиги безопасного интернета Елена Мильская подчеркнула актуальность проведения «Месяца безопасного интернета» в России.

«Мы последовательно выступаем за то, чтобы в российских школах уроки безопасного интернета проводились на постоянной основе и как можно скорее вошли в школьную программу. Наши эксперты в рамках данного проекта уже обучают детей правилам безопасного использования виртуальной сети с помощью современных учебных материалов», - рассказала Елена Мильская.

Для проведения уроков безопасного интернета специалисты Лиги разработали в 2019 году учебное пособие для школьников разных возрастов, а также методические рекомендации и сценарные планы занятий для учителей. Учебник Лиги безопасного интернета уже был успешно опробован в школах целого ряда регионов России.

«В начале 2019 года мы провели более 2000 уроков для российских школьников. Акция "Месяц Безопасного Интернета", получившая поддержку Министерства Просвещения Российской Федерации, весной прошла в Чеченской Республике, а на данный момент уже стартовала на территории Подмосковья», - пояснила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Всего проведение акции «Месяц безопасного интернета» запланировано на территории 10 регионов. Помимо Московской области, образовательные занятия будут проходить в Омской, Сахалинской, Мурманской, Новосибирской, Липецкой областях, а также в Хабаровском, Красноярском крае, Республиках Коми и Башкирии. Об актуальных интернет-угрозах узнает около 80 тысяч школьников всех возрастов.