Стали известны результаты посмертной экспертизы отца сестер Хачатурян

Москва, 14 октября. Стали известны результаты психологической экспертизы Михаила Хачатуряна, в убийстве которого обвиняются его дочери. Медики установили, что мужчина действительно долгие годы насиловал и жестоко избивал своих детей.

В ходе экспертизы врачи подробно изучили личность Хачатуряна, пообщались с пациентами клиники, в которой лежал убитый. Помнившие его люди сообщили, что он постоянно устраивал скандалы и всем угрожал.

В итоге эксперты пришли к выводу, что Хачатурян страдал смешанным расстройством личности, а для этого заболевания характерно стремление к контролю, доминированию, авторитаризму, искажению информации. Из акта экспертизы следует, что Хачатурян оскорблял, унижал дочерей, применял в их отношению грубую вербальную и физическую силу, использовал при этом различные виды оружия. Он избивал и издевался над девочками даже в нейтральных ситуациях.

«Помимо этого, на протяжении нескольких лет Хачатурян М.С. подвергал своих дочерей — Хачатурян М.М., Хачатурян А.М. и Хачатурян К.М. физическому и сексуальному насилию», — цитирует текст заключения Telegram-канал Mash.

Кроме того, медики также пришли к выводу, что Хачатурян страдал эфебофилией (влечение к подросткам. — Прим. ФАН).

Результаты экспертизы в интервью телеканалу 360 прокомментировала правозащитница Ева Меркачева. По ее мнению в этом 100-страничном документе нет ничего нового, он только подтвердил самые страшные выводы, что у Хачатуряна была тяга к несовершеннолетним, и были сексуальные расстройства.

Как сообщал ранее телеканал «Царьград», Михаил Хачатурян был убит летом 2018 года. Его труп обнаружили в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве. В убийстве обвиняются трое его дочерей Мария, Ангелина и Крестина. По словам девушек, они пошли на это, чтобы защитить себя от издевательств и сексуального насилия.



