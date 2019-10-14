Начальник Генштаба ВС РФ провел переговоры с американским генералом Милли

Москва, 14 октября. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России, первый замминистра обороны РФ Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Марком Милли. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве сказали, что стороны обсудили вопросы, «представляющие взаимный интерес». Однако, о чем именно шла речь в беседе представителей ВС России и США, не уточнили.

Предыдущий разговор Герасимова и Милли состоялся 2 октября, через несколько дней после назначения американского генерала на его нынешнюю должность. Марк Милли был назначен новым председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США 30 сентября. На этом посту он сменил генерала Джозефа Данфорда.

Официальный представитель Комитета начальников штабов ВС США Хейли Симс отметила, что во время переговоров 2 октября военачальники «обменялись взглядами на вопросы, которые вызывают взаимную обеспокоенность». При этом они признали неотъемлемую ценность регулярных контактов «с целью предотвращения просчетов и продвижения транспарентности».