Украина испытала на себе «шоковую терапию» из-за Крыма и Донбасса

Киев, 14 октября. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Крым и Донбасс стали для Украины шоковой терапией. Об этом он заявил во время торжественной речи перед военными на территории Донецкой области, которая контролируется Киевом.

Зеленский приехал в Донецкую область, чтобы поздравить военных с Днем защитника Украины, который отмечают 14 октября, и наградить их. Зеленский выступил перед военнослужащими с речью, в которой сказал, что потеря части территорий и тысячи украинцев, «аннексия» Крыма и начало войны в Донбассе были шоковой терапией для Украины. По словам Зеленского, такие события являются моментами истины, когда у людей есть только два пути – навсегда исчезнуть или родиться второй раз. Глава Украины считает, что его страна выбрала второй вариант.

Зеленский заявил, что Украина не собирается сдаваться. Страна будет и дальше бороться за то, чтобы оставаться унитарным государством.

«Наша конституция говорит, что Украина — независимое, суверенное, унитарное и демократическое государство. И если кто-то не согласен и хочет поспорить, то ему придется иметь дело с вами — нашими защитниками, защитниками с большой буквы», — сказал глава Украины.

Лидер Украины также вспомнил времена, когда война казалась Украине чем-то далеким, что никогда ее не коснется. В итоге стране пришлось заплатить достаточно высокую цену, чтобы понять свою ошибку.

В заключение Зеленский отметил, что в такой праздник каждый украинец должен сказать «Спасибо» украинским военным за их отвагу, доблесть, характер, дух и выдержку.

«За мирный сон в украинских городах и селах, за то, что держите небо», — добавил он.

14 октября на Украине отмечается День защитника Украины. Сегодня многие украинцы вышли на митинги против «формулы Штайнмайера», которая была подписана 1 октября.

Ранее Зеленский обратился к жителям Украины и призвал их не поддаваться на провокации недругов, которые стремятся выставить страну в плохом свете на российском телевидении.