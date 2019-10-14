Суд в Москве признал законным приговор провокатору Котову

Москва, 14 октября. Мосгорсуд признал законным приговор активисту Константину Котову, осужденному на четыре года колонии общего режима за многократные нарушения порядка проведения митингов.

«Суд постановил оставить решение предыдущей инстанции без изменения, жалобу защиты — без удовлетворения», — огласила решение судья Нина Шарапова.

Напомним, Котова приговорил к колонии Тверской суд Москвы, заседание прошло 5 сентября. Прокуратура просила для него 4,5 года лишения свободы.

Примечательно, что Котов не в первый раз нарушал правила организации митингов. По данным СК РФ, ранее провокатор уже привлекался к административной ответственности за участие в незаконных акциях. К примеру, следователи установили, что Котов 10 августа участвовал в запрещенном шествии в центре Москвы, которое «оппозиционеры» провели после согласованного митинга-концерта. Мужчина игнорировал требования сотрудников правоохранительных органов, а также предпринял попытку скрыться от полиции, но был задержан.

Котов стал вторым россиянином, осужденным по статье «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». До него по этой статье проходил Ильдар Дадин, который в 2015 году получил три года колонии. Впоследствии ему сократили срок, а затем Верховный суд и вовсе отменил приговор.

Напомним, незаконные акции устроили в столице в преддверии выборов в Мосгордуму сторонники скандально известного блогера Алексея Навального: Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Константин Янкаускас, Илья Яшин, а также другие «независимые кандидаты» и представители непарламентских объединений. Их не допустили до выборов в столичный парламент из-за превышения порога брака в собранных за них подписях. Тогда «оппозиционеры» решили митингами надавить на избиркомы.

Участники акций в столице бросали в сотрудников полиции куски асфальта, бутылки, нападали с перцовыми баллонами. В общей сложности силовики в течение нескольких акций задержали около 1,7 тысячи провокаторов. СК РФ возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.

Федеральное агентство новостей ранее опубликовало материал, в котором говорится о главе службы безопасности посольства США в Москве, сотруднике ЦРУ Стивене Секстоне, проводившем этим летом тренинги в «Фонде борьбы с коррупцией» Навального на тему организации уличных акций.