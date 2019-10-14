Демонстранты сожгли полицейский участок и отель в Кито

Акты насилия в столице Эквадора становятся все более яростными и масштабными, а объявленный комендантский час армия и полиция не в состоянии обеспечить, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

Накануне президент Эквадора Ленин Морено пообещал пересмотреть скандальный декрет об отмене субсидирования цен на топливо в стране, ситуация, казалось, стабилизировалась. А после того, как Морено ввел комендантский час с 15.00 по местному времени в субботу, в столице Эквадора Кито наступил порядок.

Пустые улицы запечатлел корреспондент ФАН в воскресенье утром, когда полиция появилась на улицах города и не было слышно бесконечных разрывов гранат со слезоточивым газом. На некоторое время показалось, что власть может контролировать город. Но протестующие показали, как они относятся к указам президента. Уже к 13.00 по местному времени из отдаленных районов города к центру, как на работу, стали подтягиваться люди. Они шли подготовленными к боевым действиям, в масках и респираторах, в касках и мотоциклетных шлемах.

Через некоторое время со стороны парка Арболито раздалась канонада и крики протестующих. В этот раз они не стали атаковать здание Национальной ассамблеи, поскольку там были сосредоточены слишком серьезные силы полиции. Поэтому атаке подвергся комплекс зданий, примыкающий к парку, на территории которого находится, в частности, General Contralory of the State.

Один из протестующих заверил корреспондента ФАН, что в атакуемом здании находится департамент полиции, хотя гугл-карта упорно показывала, что это также здание отеля El Ejido. Департамент полиции разместился там на первом этаже, и этот этаж демонстранты начали яростно закидывать камнями, коктейлями Молотова и обстреливать пиротехникой. Судя по степени разрушений, это здание атаковали не первый раз.

Полиция отвечает прицельными выстрелами из гранатометов и помповых ружей, но видно, контроль улиц армии и полиции уже не по силам. Корреспондент ФАН приводит описание атак.

«Методы все те же и, по всей видимости, они не доставляют полиции особых проблем. Полиция спокойно наблюдает, как протестующие строят баррикады, кидают коктейли Молотова, обломки брусчатки, а потом, когда им удается подойти поближе, полицейские просто кидают 3-5 гранат со слезоточивым газом и производят с десяток выстрелов гранатами с резиновой шрапнелью, попадание которой с близкого расстояния очень болезненно и способно причинить серьезные травмы. Пострадавших от таких гранат с поля боя вытаскивали группы волонтеров-медиков, которые иногда сами попадали под обстрел со стороны полиции, похоже намеренный. После этого протестующие откатываются наза, и все начинается заново. В этот раз комбатанты использовали также самодельные ракеты, которые правда частенько летели по непредсказуемой траектории и иногда попадали в самих участников протеста. Были случаи, когда неудачное применение коктейля Молотова приводило к загоранию одежды на самих протестующих. Наблюдалось довольно много пострадавших от гранат и слезоточивого газа, которых быстро эвакуировали медики».

Спустя два дня наблюдений за этими боями у корреспондента ФАН складывается впечатление, что эквадорский бунт не менее бессмысленный и беспощадный, чем русский. Непонятно, почему протестующие не купят себе закрытые маски с респираторами от аэрозоля, тогда им не будет страшен слезоточивый газ, уж если они действительно хотят захватить парламент, например. Можно было бы что-нибудь придумать и с защитной одеждой, а не лезть под шрапнель в футболках. А так это игра в казаков-разбойников, и появляется впечатление, что это просто постановка. Хотя, возможно, что у протестующих нет средств для покупки необходимого инвентаря.

Массовые протесты в Эквадоре проходят при минимуме плакатов и транспарантов. Но в понедельник удалось увидеть красный флаг Марксистско-ленинской коммунистической партии Эквадора, который развевался над полем боя. Судя по всему, в рядах протестующих много революционно настроенной молодежи, которые мстят Ленину Морено за предательство коммунистических идеалов.

Уже покинув зону уличных боев, корреспондент ФАН наблюдал, как к месту столкновений подтягиваются подразделения полиции специального назначения численностью до роты. Но очевидно, что этих сил недостаточно, чтобы власти города могли взять ситуацию под контроль хотя бы в центре.

В воскресенье и понедельник столкновения продолжались до самой ночи, причем зона боев расширилась и опять переместилась к Национальной ассамблее. Власти Эквадора порекомендовали туристам оставаться в отелях, а тем, кто находится в столичном аэропорту, не покидать его на время действия комендантского часа и военного контроля, объявленных в Кито.

«В соответствии с объявленным комендантским часом для Кито и окрестностей туристам рекомендуется оставаться там, где они разместились, или в любом другом безопасном месте», — сообщает министерство в Twitter.

Однако, корреспондент ФАН перемещался по городу вместе с протестующими, а полиция и армейские подразделения не препятствовали этим перемещениям, контролируя лишь отдельные здания, но не улицы.

Ранее ФАН сообщал, что число погибших во время протестов в Эквадоре выросло до семи человек, а число заложников, полицейских и журналистов, захваченных бунтовщикам, может превышать два десятка. Также сообщалось, что в результате антиправительственных акций в стране пострадали 1340 человек.

Напомним, антиправительственные протесты начались в Эквадоре из-за того, что президент страны Ленин Морено подписал указ, отменяющий с 3 октября субсидии на дизельное топливо и бензин. После этого цены на топливо выросли более чем на 120 процентов.