Главные новости 14 октября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий понедельника, 14 октября.

Онколог опроверг информацию о критическом состоянии здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк. Онколог опроверг прогноз о состоянии Заворотнюк.

Что можно и нельзя делать на Покров девушке, мечтающей поскорее выйти замуж. Покров 2019: что за праздник, свадебные приметы, что можно и нельзя делать 14 октября.

Число погибших из-за тайфуна «Хагибис» в Японии увеличилось до 39 человек. Количество жертв тайфуна «Хагибис» в Японии достигло 39 человек.

Врачи назвали пять продуктов, тяга к которым может говорить о скрытых заболеваниях. Названы продукты, тяга к которым говорит о скрытых болезнях.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко предложил Донбассу «кипрский вариант». Украина готова отказаться от Донбасса по «кипрскому сценарию» .

В Киеве стартовал масштабный марш националистов. Корреспондент ФАН передает с места событий. Масштабный марш националистов против мира в Донбассе начался в Киеве.

Работодатель вместо того, чтобы выплатить зарплату избил украинского актера Юрия Марка, подрабатывающего в пиццерии в Польше. Польский работодатель избил украинского актера.

Журналист Александр Гурнов допустил выход Одессы и Николаева из состава Украины в результате нового государственного переворота. Журналист Гурнов допустил выход Одессы и Николаева из состава Украины .

Американский музыкант Сет Эверман оставил комментарий под клипом певицы из США Билли Айлиш и набрал более 1,1 млн лайков. Комментарий на Youtube впервые в истории набрал миллион лайков.

Облачную погоду с прояснениями пообещали москвичам в понедельник, об этом сообщается на сайте Гидроментцентра России. Москвичам пообещали теплую погоду 14 октября.