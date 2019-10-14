В Манбидже опровергли наступление турецких войск на город

Анкара, 14 октября. Сообщения о наступлении турецкой армии на расположенный на севере Сирии город Манбидж не соответствуют действительности, заявили источники.

При этом источники РИА Новости в Манбидже подтвердили, что в окрестностях города размещены силы армии Сирии.

Ранее телеканал A Haber сообщил, что вооруженные силы Турции вместе с протурецкими силами начали наступление на Манбидж.По информации газеты Yeni Safak, в наступлении принимают участие отряды турецкого спецназа, а также тяжелая техника, в том числе танки. Как сообщила пресса, в регионе Манбиджа уже слышны звуки выстрелов.

Напомним, Турция 9 октября начала антитеррористическую операцию «Источник мира» на севере Сирии. Турецкая авиация открыла боевые действия авиаударами по городу Рас-аль-Айн.

В Анкаре заявили, что главной целью операции является создание зоны безопасности на турецко-сирийской границе, а также блокировка стратегической трассы М-4, которую террористы используют для перемещения и доставки оружия.

Турецкая операция направлена против курдских боевиков, которые захватили восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с террористической организацией «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). При это курдские вооруженные формирования не вели боевые действия против ИГ1, кроме того, они оказали помощь им в выходе из Ракки и Дейр-эз-Зора, доставив боевиков на американские базы. Так, вся деятельность курдских террористов в Сирии способствовала созданию спящих ячеек ИГ, которые готовы в любой момент активизировать свои действия в арабской республике.

1 Организация запрещена на территории РФ.