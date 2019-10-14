Эксперты выяснили, какой кефир опасен для здоровья

Москва, 14 октября. Эксперты Росконтроля выяснили, какой кефир опасен для здоровья. Результаты исследования опубликованы на сайте проекта.

Специалисты проверили кефир с массовой долей жира 3,2%. Кисломолочный продукт оценили по 60 параметрам.

Эксперты пришли к выводу, что не все образцы можно отнести к кефиру. Например, в кефире «Домик в деревне» нашли крахмал, что не соответствует ГОСТу.

Кефир «Вкуснотеево» не соответствует требованиям по содержанию дрожжей, а кефир «36 копеек» — по содержанию молочнокислых микроорганизмов.

Эксперты проекта внесли в так называемый черный список образцы кефира торговых марок «36 копеек», «Вкуснотеево», «Авида» и «Домик в деревне».

Отличные оценки получили Globus, «Асеневская ферма», «Вологодское лето». Они относятся к безопасным, натуральным, качественным продуктам, пишет издание «Газета Кемерова».

Весной Роскачество назвало лучшие новые бренды кефира. Специалисты проводили исследования в нескольких российских областях. Высокую оценку по качеству и безопасности для покупателя получили только три марки кефира.

По данным Минсельхоза России, с 1 ноября молочные продукты в потребительской упаковке и некоторые виды сырной продукции будут верифицироваться в электронной системе «Меркурий». Она поможет отслеживать путь продуктов питания от производителя до прилавка в торговой точке.