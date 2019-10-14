Фура Киркорова застряла в песке на берегу Печоры

Печора, 14 октября. Фура поп-короля российской сцены Филиппа Киркорова застряла в песке на берегу реку Печоры. Очевидцы опубликовали фото с места инцидента в социальных сетях.

По информации СМИ, певец сейчас находится в Усинске. Согласно концертному графику, на днях Киркоров должен выступить в Печоре. Команда артиста направилась в город раньше исполнителя и столкнулась с неприятностями.

Инцидент с фурой стал поводом для шуток в социальных сетях. Пользователи начали иронизировать над качеством дорог в Коми, движение по которым стало настоящей проблемой даже для команды поп-короля.

«Думали, в сказку попали?» — цитирует слова комментаторов «Пятый канал».

В июле фура с костюмами Киркорова попала в аварию в Ростовской области. Сообщалось, что водитель транспортного средства по неустановленным причинам не справился с управлением и съехал в кювет. Киркоров рассказал, что ДТП произошло из-за плохой погоды.

В 2018 году с костюмами команды поп-короля российской сцены тоже произошел инцидент. Как рассказывала пресс-секретарь певца Ольга Алексеева, неизвестные украли восемь сценических нарядов у артистов шоу Филиппа Киркорова общей стоимостью около 11 тысяч долларов.