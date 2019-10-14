«Рубин» планирует продать Коновалова

Казань, 14 октября. Казанский «Рубин» готовится к продаже полузащитника Игоря Коновалова, о планах клуба сообщил источник Федерального агентства новостей.

По его словам, 23-летний футболист может оказаться в «Динамо» и «Спартаке». Оба клуба интересовались игроком в летнее трансферное окно, однако в тот момент им не удалось договориться об условиях сделки.

Известно, что «Рубин» готов принять предложение по футболисту, если оно превысит 3,5 миллиона евро.

Коновалов — воспитанник «Спартака», который после выступлений за дублирующий состав красно-белых перебрался в «Кубань» летом 2014 года. В феврале 2018 года Коновалов перешел в «Рубин» и практически сходу завоевал место в составе казанцев. Отметим, что ранее футболистом также интересовался «Зенит».

Напомним, в конце сентября петербургский футбольный клуб победил казанский «Рубин» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с разгромным счетом 5:0. Матч состоялся на «Газпром-Арене» в Петербурге, на трибунах присутствовали свыше 43 тысяч зрителей. Игра началась с минуты молчания в память о скончавшемся футболисте Фернандо Риксене.

Впоследствии форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба стал героем мемов и шуток из-за реакции на решение главного арбитра матча отменить его гол в ворота «Рубина». Болельщики призвали спортсмена не расстраиваться, поскольку на его счету — шикарные голевые передачи.