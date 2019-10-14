Экс-депутат Рады сомневается, что премьера Украины отправят в отставку

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» потребовала немедленной отставки премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Предложения этой партии не воспринимаются властями Киева серьезно, так как они считают любое соглашение с оппозицией поражением, уверен экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.

«Выступление премьер-министра Украины Алексея Гончарука на концерте нацистской группы «Сокира Перуна», открыто демонстрирующей фашистскую символику, — это либо трусость в преддверии праворадикальных антиправительственных акций, либо демонстрация приверженности премьера Гончарука нацистским идеям. В любом случае такой премьер стране не нужен и должен быть отправлен в отставку», — говорится в официальном заявлении партии.

Согласно позиции фракции, Гончарук и президент Украины Владимир Зеленский не способны принести мир в страну. А своим выступлением «перед фашистами и радикалами» премьер, по сути, раздает индульгенцию на совершение новых преступлений.

Как утверждает Владимир Олейник, для отставки с должности премьер-министра, помимо моральных оснований, должны быть правовые.

«Он реально выступил как рейхсканцлер на этой сходке, где были нацисты. Но вопрос идет о правовом порядке. Если не будет такого решения со стороны президента Украины Владимира Зеленского, то вряд ли найдутся голоса для отставки. В то же время у Гончарука есть определенный иммунитет. На Украине приняли программу, согласно которой в течение года нельзя менять правительство и отправлять в отставку премьера», — заявил Олейник в беседе с Федеральным агентством новостей.

В данном случае вопрос о будущем Гончарука на посту премьера зависит от оценки ситуации с моральной точки зрения обществом и Зеленским, говорит бывший депутат.

«Если Зеленский сегодня молчит, то я так понимаю, что он согласен с такой постановкой вопроса. Так или иначе эти ребята, гуляя с нацистами, показывают какой курс избрал Зеленский, потому что это его кадры. Желание одного блока отправить Гончарука в отставку есть, но не думаю, что оно будет реализовано», — рассказал политик.

Трезвые идеи партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» не воспринимаются действующей властью по причине того, что для них согласие с такой позицией будет считаться поражением, подчеркивает Олейник.

Напомним, Верховная рада утвердила нового премьер-министра Украины 29 августа. Кандидатуру заместителя главы офиса президента Гончарука поддержали 290 депутатов Верховной рады при необходимом минимуме в 226 голосов.

На пост главы правительства Украины его выдвинула партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа». Выдвижение Гончарука не стало неожиданностью для общественности.