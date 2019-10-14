Украинские силовики обстреляли южные районы ДНР из тяжелой артиллерии

Донецк, 14 октября. Украинские силовики нанесли артиллерийский удар по окраинам населенного пункта Саханка на юге Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным ведомства, подразделения Вооруженных сил Украины выпустили шесть артиллерийских снарядов по селу Саханка. В ходе обстрела украинские силовики использовали гаубицы калибром 125 миллиметров, а также гранатометы и пулеметы. Кроме того, украинские военнослужащие нанесли минометный удар по селу Безыменное в Новоазовском районе ДНР.

В ведомстве также добавили, что с 7 по 14 октября подразделения Вооруженных сил Украины 150 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе, выпустив по территории ДНР почти 1,5 тысячи снарядов и мин. В результате обстрелов ВСУ повреждено 33 объекта инфраструктуры.

При этом разведка Народной милиции ДНР сообщает, что украинские силовики продолжают перебрасывать тяжелое вооружение к линии соприкосновения в Донбассе. Так, 11 октября ВСУ разместили зенитный ракетный комплекс «Бук» на своих позициях в районе населенного пункта Новоастраханское. 12 октября ВСУ разместили реактивные системы залпового огня «Град» в районе города Селидово.

Напомним, в 2014 году украинские власти начали военную операцию против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным ООН, с начала гражданской войны на Украине погибли более 14 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения.