Российским дипломатам по-прежнему не выдали американские визы для работы в ООН

Москва, 14 октября. Ряду российских дипломатов по-прежнему не выдали американские визы, необходимые для участия в работе комитета ГА ООН. Об этом сообщил заместитель постпреда РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.

Чтобы принять участие в работе Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения и международной безопасности, представителям российской делегации необходимо получить от США разрешающие документы на въезд в страну, которые американская сторона выдавать отказывается.

«Пока никакого сдвига, завтра будет заседание комитета по сношениям с принимающей стороной. Там будет этот вопрос плотно обсуждаться. Вроде, как раз ожидается появление там Гутерреша. По итогам заседания этого комитета мы будем уже смотреть, что нам делать дальше», — сказал Белоусов.

Напомним, Соединенные Штаты не выдали визы ряду российских делегатов для участия в работе Первого комитета ГА ООН. После этого первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский на фоне визовой политики США предложил перенести сессии из Нью-Йорка в Вену или Женеву.

МИД России выразил протест и передал заместителю американского посла соответствующую ноту. В ООН в свою очередь выразили обеспокоенность тем, что российские делегаты не могут получить документы для участия в работе комитета. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил, что вопрос невыдачи россиянам виз поднят с властями принимающей стороны на разных уровнях.

Постпред США на конференции по разоружению Роберт Вуд выразил сожаление в связи с тем, что Россия вынесла вопрос с визами на уровень ООН. Он уверен, что американское руководство имеет право на выдачу или отказ в визах, как страна-хозяйка мероприятия.