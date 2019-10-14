В Риге отметили 75-летие освобождения города от фашистов вопреки позиции властей Латвии

Решится ли глава МИД Латвии вызвать на ковер посла России за то, что тот участвовал во всех мероприятиях в честь 75-летия освобождения Риги от фашистов, а Москва «ослушалась» и провела праздничный салют по этому поводу, узнаем в ближайшее время. Но вот всех рижан, отметивших праздник, на ковер точно вызвать не получится.

В Риге 13 октября люди несли цветы к памятнику Освободителям, провели конференцию на тему освобождения латвийской столицы, участвовали в форсировании Киш-озера, восстанавливая события легендарной операции 75-летней давности в рижском Межапарке. Подробности — в репортаже Федерального агентства новостей.

Двоечники из Минобороны ЛР во главе с главным неучем-министром

Главное событие 13 октября — это, конечно же, форсирование Киш-озера, которое устроили активисты Латвийского антинацистского комитета, «Русского союза Латвии» и русской общины.

Марш-бросок по водной преграде 75 лет назад буквально ошеломил гитлеровцев, никак не ожидавших, что красноармейцы в холодную дождливую осень решатся на безумие — переправляться по открытой воде на протяжении почти трех километров!

Группа армий «Север», прежде державшая в блокаде Ленинград, включая и латвийских легионеров из двух гренадерских дивизий Waffen SS, отчаянно сопротивлялась наступлению с севера, северо-востока и юга трех Прибалтийских фронтов, в составе которых воевал и 130-й латышский стрелковый корпус. За освобождение Риги корпус был награжден Орденом Суворова II степени. Основные силы, участвовавшие в Рижской операции, поддерживали и армии 3-го Белорусского и Ленинградского фронтов.

На северо-востоке в узком коридоре между Киш-озером и озером Югла на подступах к Риге гитлеровцы устроили три узла обороны, но просчитались. Красноармейцы 119-го стрелкового корпуса 67-й армии Ленинградского фронта с вечера 12 октября и ночью 13 октября на американских автомобилях-амфибиях, лодках и плотах форсировали Киш-озеро, подавив береговые укрепления врага и переправив три тысячи бойцов. Отсюда и началось освобождение Риги, которое было столь молниеносным, что не позволило фашистам разрушить весь город. Уличные бои были стремительны, уже к вечеру 13 октября правобережье Риги освободили от захватчиков. Москва салютовала победными залпами воинам, овладевшими латвийской столицей. Но в левобережной части Риги немцы продолжали сопротивление, выбить их удалось только 15 октября.

В этой связи вновь поразило министерство обороны Латвии, чей глава Артис Пабрикс, окончивший в советское время историко-философский факультет Латвийского университета, недавно «прославился» призывом гордиться латвийскими легионерами СС. За два дня до 75-летия взятия Риги Минобороны вдруг выпустило короткий видеоролик длиной в 1 минуту и 14 секунд, вся задача которого, по-видимому, заключалась в том, чтобы заявить населению республики (исключительно на госязыке — а вдруг поверят!), что немецкое командование, чтобы избежать окружения, понимало, что надо начать отступать в Курземе (западный регион Латвии. — Прим. ФАН). И приняло, мол, решение отдать противнику Ригу без сопротивления, оставив 13 октября правобережье Риги, а 15 — остальную часть территории Риги на левом берегу Даугавы.

Как вам такое новейшее прочтение истории военным ведомством ЛР? Однако это не все. Что там говорил популярный сатирик рижанин Михаил Задорнов об американцах? Вспомнили? Подозреваю, что известный эпитет, которым он характеризовал жителей США, вполне можно было бы адресовать и чинушам из латвийского Минобороны. Ведь эти «пионэры» в пояснительном тексте под видео умудрились опровергнуть ими же заявленное в ролике, написав, что «13 октября 1944 года Красная армия Советского Союза вошла в Ригу, изгнав нацистские войска Германии из города» (перевод корреспондента ФАН).

Так вошли в пустой город или изгнали нацистов из города? Правда все же прорывается даже в таком идеологически зашоренном ведомстве. Поэтому могли бы спросить хотя бы у мальчишек, форсировавших 13 октября 2019 года Киш-озеро с третьим результатом среди семи команд и получившим из рук лидера «Русского союза Латвии», евродепутата Татьяны Жданок кубок имени Маршала Советского Союза, дважды Героя СССР Ивана Баграмяна, командовавшего в октябре 1944 года в звании генерала армии 1-м Прибалтийским фронтом.

Под руководством Ивана Христофоровича Баграмяна 75 лет назад была совершена уникальная по сложности операция, которую штудируют в военных академиях и училищах. Всего за шесть суток на расстояние до 200 км из-под Риги в район литовского Шяуляя (где сейчас военная база НАТО с бывшим советским аэродромом. — Прим. ФАН) по ночам были скрытно переброшены три общевойсковые и одна танковая армии, большое число отдельных соединений и частей. И 5 октября силы 1-го Прибалтийского фронта вскрыли, как консервную банку, оборону армий «Север», выйдя через пять дней к Балтийскому морю у Мемеля — нынешней литовской Клайпеды.

В итоге отступление гитлеровцев в Восточную Пруссию стало практически невозможным. Более 30 гитлеровских дивизий (400 тысяч солдат!), включая 19-ю и 15-ю латышские дивизии Waffen SS, оказались в так называемом «Курляндском котле». В латышской историографии предпочитают именовать эту западню «Курземской крепостью». Правда, через порты в Лиепае и Вентспилсе гитлеровцы продолжали получать продовольствие, медикаменты и боеприпасы, отчаянно сопротивляясь бойцам двух Прибалтийских фронтов. Но все равно конец был один — капитуляция 9 мая 1945 года.

Нашу Победу у жителей Латвии не отнять

Зато тех, кто участвовал в реконструкции исторических событий, кто семьями встречал лодки на берегу Киш-озера, уже не удастся зомбировать пропагандистскими клише, сварганенными в Минобороны ЛР и иже с ним. И, несмотря на то, что на красном флаге экипажа «Северный поток — 2» серп и молот были закрашены, так как депутаты Сейма приравняли советскую символику к нацистской, Победа отцов, дедов и прадедов над фашистскими захватчиками и их многочисленными приспешниками не становится менее яркой и менее значимой.

Корреспондент ФАН попросил председателя Латвийского антинацистского комитета Алексея Шарипова, чья лодка причалила к берегу Киш-озера первой, рассказать о реконструкции фрагмента героической операции по освобождению Риги.

«В нашем государстве происходят такие события, что, наверно, я бы не назвал это реконструкцией, — замечает антинацист. — Мне кажется, наша страна потерялась во временном промежутке 1941-1945 годов, и сегодня у нас 13 октября 1944 года. Вернее — 13 октября 2019 года (поправляется после характерной оговорки собеседник. — Прим. ФАН), и 75 лет назад именно отсюда, со стороны Яунциемса (местечко на противоположном берегу. — Прим. ФАН), солдаты, форсировав Киш-озеро, высадились на берегу Межапарка, откуда началось освобождение города Риги. Почему я говорю, что страна потерялась? Потому что наши нынешние лидеры сегодня говорят практически то же самое, что говорили лидеры нацистской Германии — Геббельс, Гитлер. Риторика та же самая. Для них герои — не солдаты Красной армии, армии-победительницы, а солдаты Waffen SS, Вермахта. Именно они, оказывается, защищали независимость Латвийской республики. Поэтому мы чтим память воинов Красной армии не только на словах. Мы буквально шаг за шагом следуем за славными воинами Красной армии, форсировавшими Киш-озеро».

А до церемонии награждения экипажей лодок, форсировавших озеро, состоялось возложение цветов к обелиску освободителям Риги, в котором участвовали дипломаты посольств России и Белоруссии во главе с послами обеих стран.

Глядя на детей, идущих с цветами к памятнику советским солдатам-освободителям, объявленным в Латвии «оккупантами», верится, что все предписания МИД Латвии, исторические «изыски» министра обороны и ему подобных, «школьная реформа», ликвидирующая остатки образования на родном языке и направленная на ассимиляцию русских детей, обречены на провал.

Посол РФ Евгений Лукьянов: «Если мы забудем прошлое, оно нас догонит»

Отвечая на вопросы журналистов, чрезвычайный и полномочный посол России в Латвии Евгений Лукьянов отметил, что в новом информационном пространстве, которое ныне создается, Саласпилсский концлагерь не случайно подается как воспитательно-исправительный лагерь.

«Не было Дахау, не было Освенцима, не было Холокоста, не было даже освобождения Риги, потому что немцы ушли из Риги, — напоминает о новейшем «открытии» Минобороны Латвии российский дипломат. — А вот 500 массовых захоронений на территории Латвии — наверное, это тоже какая-то «инсценировка»? Если у этих политиков голливудское мышление, вряд ли оно изменится. Если мирных беззащитных людей уничтожают до зубов вооруженные каратели, это — преступление против человечности, что подтверждено Нюрнбергским трибуналом. И интересное совпадение, что речь местного министра [обороны] практически совпала по календарю с 1 октябрем, когда в 1946 году был окончательно вынесен вердикт Нюрнбергского трибунала, который определил SS как преступную, античеловечную, антигуманную организацию. Но он (министр обороны ЛР Пабрикс. — Прим. ФАН) считает, что легионеры SS — это национальные герои. Что тут комментировать. Большего стриптиза, наверное, не нужно. Нельзя забывать прошлое. Если мы его забудем, оно нас догонит. И оно будет еще более страшным».

Позже, в рижском Доме Москвы на конференции, посвященной 75-летию освобождения Риги от немецко-фашистских оккупантов, Евгений Владимирович заметил, что сегодня многие полагают, что пришло время, когда можно заниматься исторической эквилибристикой.

«Но думаю, что, как всегда, эти вечно вчерашние поторопились», — добавил посол.