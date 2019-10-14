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14 ОКТЯБРЯ 2019
За три секунды до полуночи: Карибский кризис 1962 года
14 октября 1962 года начался Карибский кризис, который мог привести к полному уничтожению человечества. СССР и США стояли на пороге третьей мировой войны, победителей в которой бы не было. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.
Развитие кризиса
В 1962 году руководство СССР из-за постоянного военного и дипломатического давления США на Кубу приняло решение о развертывании на острове советского военного контингента и ракетных комплексов с ядерными боеголовками. Операция получила кодовое название «Анадырь». Таким образом Москва пыталась предотвратить вторжение американской армии на территорию Кубы и выстраивала ядерный паритет, так как ранее США разместили в Италии и Турции свои баллистические ракеты средней дальности.
В общей сложности на Кубу были переброшены три полка ракет средней дальности Р-12 (24 пусковые установки) и два полка ракет Р-14 (16 пусковых установок) с дальностью действия от 2,5 до 4,5 тысячи километров. Общий ядерный потенциал дивизии при первом пуске достигал мощности в 70 мегатонн. Сформированная тогда сводная 51-я ракетная дивизия в составе пяти ракетных полков из разных дивизий обеспечивала возможность поражения военно-стратегических объектов почти на всей территории Соединенных Штатов. Общая численность советской группировки должна была составлять от 44 до 60 тысяч человек.
Доставка спецсредств и личного состава на остров Свободы проводилась грузовыми и пассажирскими судами министерства морского флота СССР. Уже к октябрю 1962 года на Кубу были переброшены 47 тысяч человек, 24 пусковые установки Р-12, 42 ракеты к ним, около 45 ядерных боеголовок, 42 самолета Ил-28 в разобранном виде, а также боевая техника обычного назначения.
Хронология событий
14 октября американский разведчик У-2 в районе Сан-Кристобаля обнаружил и сфотографировал стартовые позиции ракетных войск СССР, а уже через два дня руководство ЦРУ доложило об этом президенту США Джону Кеннеди.

16-17 октября глава американского государства созвал совещание, на котором присутствовало все высшее военное и дипломатическое руководство страны. Военные предложили несколько вариантов действий: высадку войск США на острове, авиационный удар по стартовым площадкам и морской карантин.

22 октября Кеннеди выступил на центральном телевидении и сообщил гражданам США о решении объявить с 24 октября блокаду Кубы, а также привести в боевую готовность вооруженные силы страны. Начались переговоры с Москвой, а в Карибское море были направлены свыше 180 боевых кораблей США с 85 тысячами человек на борту. В боевую готовность также были приведены американские войска в Европе, 6-й и 7-й флоты, до 20% стратегической авиации находилось на боевом дежурстве.
23 октября первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев направил своему американскому коллеге письмо, в котором сообщал, что любое оружие, поставленное Кубе, предназначено только для ее обороны. В тот же день на заседании Совбеза ООН Генеральный секретарь У Тан обратился к обеим сторонам с призывом проявить сдержанность: Советскому Союзу — остановить продвижение кораблей в направлении Кубы, а США — предотвратить столкновение на море.

Однако 27 октября произошел инцидент, во время которого на Кубе был сбит американский самолет-разведчик У-2, облетавший позиционные районы ракетных войск СССР. Пилот погиб. Сразу после этого президент США принял решение о нанесении ударов по советским ракетным базам и о начале военного вторжения. Мир стремительно приближался к точке невозврата.

28 числа в Нью-Йорке стартовали советско-американские переговоры, которые завершили кризис. Москва согласилась на вывод своих войск и ракетных комплексов с территории Кубы в обмен на заверения Вашингтона о соблюдении неприкосновенности острова. При этом в конфиденциальном порядке Штаты должны были вывезти свои ракеты из Турции и Италии.

2 ноября Советский Союз демонтировал свои ракеты на Кубе, 21 ноября США сняли морскую блокаду. Кубинский кризис был преодолен.
Кто сохранил мир?
Вспоминая сложнейший геополитический кризис 60-х годов, доктор исторических наук, профессор кафедры дипломатии МГИМО, генерал-лейтенант КГБ в отставке Николай Леонов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что «мир, конечно же, сохранили два человека — Никита Хрущев и Джон Кеннеди, однако именно за последним сохранялось окончательное решение, так как он сумел остановить своих «ястребов».
«Именно Кеннеди приструнил своих «ястребов», которые требовали более активных действий. Это мне стало известно во время разговора с покойным Макнамарой (Роберт Стрэйндж Макнамара — министр обороны США в 1961–1968 годах. – Прим. ФАН), который состоялся в Гаване, когда отмечалось 40-летие Карибского кризиса (2002 год. – Прим. ФАН). Макнамара рассказывал, что подавляющее большинство сотрудников аппарата Белого дома, руководства армии, флота и авиации стояли за нанесение удара по Кубе. И только небольшая группа людей, не более 25-30% сотрудников, включая Макнамару, это я вам передаю содержание нашей беседы, выступала за то, чтобы поискать пути политического решения этого конфликта»
Доктор исторических наук, профессор кафедры дипломатии МГИМО, генерал-лейтенант КГБ в отставке Николай Леонов.
На совещании президент Кеннеди задал всем присутствующим вопрос, гарантируют ли армия и флот, что ни одна атомная ракета не упадет на территорию США после нанесения Вашингтоном удара по Кубе.
«В тот момент генералы потупили глаза и сказали, что такой гарантии дать не могут. И тогда Кеннеди заявил, что не будет первым президентом США, который подвергнет собственную страну и свой народ атомному удару. Он отметил необходимость поиска других решений, поэтому и появились предложения, которые впоследствии были сформулированы в виде предложений американцев. Для всех «ястребов» решение президента было настоящим шоком. И как раз из этого я делаю вывод, что убийство Кеннеди было местью со стороны за то, что тогда он не решился на удар»,
Доктор исторических наук, профессор кафедры дипломатии МГИМО, генерал-лейтенант КГБ в отставке Николай Леонов.
По словам собеседника ФАН, первой причиной возникновения кризиса действительно было желание советского партийного руководства защитить Кубу от практически неминуемой военной интервенции. Тут следовало бы вспомнить об операции «Запата» в бухте Кочинос (иногда называется «высадка в заливе Свиней»), которая была организована США в апреле 1961 года с целью свержения правительства Фиделя Кастро.
«И единственной формой спасения Кубы могла быть только акция возможного ракетного удара по территории США. При этом речь не шла об уничтожении Соединенных Штатов, речь шла о необходимости защитить Кубу от неизбежного вторжения. Так что это ни в коем случае не была операция наступательного характера, сколько бы не пыжились нынешние и прошлые пропагандисты, никто не собирался нападать на США, мы никогда на этом не концентрировались, мы даже мыслей таких не допускали. Никогда этого не было, ни в Суэцком кризисе 1956 года, ни на Кубе во время ракетного кризиса, никогда позже. Везде были защитные операции — не трогай и мы не тронем»,
Доктор исторических наук, профессор кафедры дипломатии МГИМО, генерал-лейтенант КГБ в отставке Николай Леонов.
Современное состояние
Анализируя современное состояние мировой политики, можно прийти к весьма неутешительному выводу: история циклична, а в недалеком будущем можно ожидать повторения ситуации, схожей с Карибским кризисом 1962 года. К такому же выводу пришел и заместитель главы МИД России Сергей Рябков, который ранее сообщал, что развертывание американских ракет средней дальности в Европе может привести к серьезному обострению в отношениях США и России.
«Если же дело дойдет до реального развертывания на суше такого рода систем, то ситуация не просто осложнится, она обострится до предела. Мы можем оказаться в ситуации ракетного кризиса, близкого не просто к кризису 1980-х годов, а близкого к Карибскому»,
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков.
С представителем российского внешнеполитического ведомства согласен и депутат Государственной думы Александр Шерин. Более того, он выразил уверенность, что в мире уже идет третья мировая война.
«Если мы возьмем количество вооруженных конфликтов, количество жертв, денег, которые на них тратятся, и сопоставим, допустим, с тем, что было в Первую мировую, Вторую мировую войну, то придем к понимаю того, что идет третья мировая война по переделу сферы влияния в мире. Американцы эту войну ведут более изощренным способом: они часть государств уничтожили, а часть сделали своими сателлитами, они заключают выгодные для них договоры, а тех, кто не идет на это, уничтожают. Кроме того, Турция в Сирии пытается занять свою нишу, еще какие-то военные конфликты происходят в мире, Саудовская Аравия кого-то бомбит, но никто не возмущается, ведь штаб-квартира ООН находится в Нью-Йорке США, так что ООН как международный институт себя изжил»,
Депутат Государственной думы РФ Александр Шерин.
В настоящее время войны разворачиваются не за территории, а за энергоресурсы. Так что самое главное для США после вторжения — оставить территории пригодными для добычи ресурсов, поэтому использование ядерного оружия будет, скорее всего, невозможным. Это актуально для России и особенно для ее европейской территории.
«Страны бывшего Варшавского договора, которые были, по сути дела, буферной зоной между западной Европой и Советским Союзом, сегодня являются членами НАТО. И так как США приближают к нашим границам свои военные базы, они не могут использовать мощные ядерные заряды, так как навредят своим союзникам»,
Депутат Государственной думы РФ Александр Шерин.
По его словам, в 1962 году Советский Союз еще только проводил работы по созданию межконтинентальных баллистических ракет, поэтому размещение комплексов Р-12 и Р-14 на территории Кубы было единственной возможностью защитить и Гавану, и Москву.
«На сегодняшний день средства позволяют нам доставлять ядерные заряды до всей территории США, не проводя каких-то серьезных подготовительных мероприятий, поставок военных и техники на какие-то прилегающие территории и т. д. Поэтому США прекрасно понимают, что в случае чего ответ со стороны РФ будет очень жестким и эффективным, он будет отличаться от того, что мог предложить Советский Союз в 60-е годы. На сегодня проблема в чем? Мелкие, локальные конфликты будут только нарастать, они будут вестись высокоточным оружием, массовым применением высокотехнологичных, но неядерных средств. Что может противопоставить Россия? Необходимо ограниченное количество военных баз за пределами страны, я считаю, что они могли бы располагаться в Венесуэле, на Кубе, в Сирии. А больше особо и не нужно, нет смысла никакого»,
Депутат Государственной думы РФ Александр Шерин.
Может ли повториться кризис 60-х?
Пока третья мировая война ведется лишь ограниченным контингентом и при массовом использовании современных информационных технологий, однако очень скоро все может измениться, так как Соединенные Штаты Америки предпринимают все возможные усилия для слома системы международной безопасности.

Так, в 2001 году Вашингтон объявил об одностороннем выходе из договора об ограничении систем противоракетной обороны. В 2002 году договор по ПРО прекратил работу. Далее, 2 августа 2019 года США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его длительном нарушении.

В свою очередь Москва все обвинения отвергала и неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.

По словам военного эксперта журнала «Арсенал Отечества» Алексея Леонкова, высшие политические чины США «намерены откатиться к ситуации 1962 года и изменить ход истории».
«Они хотят все переиграть и сделать так, чтобы уже никогда никто не мог составить конкуренцию США в любых вопросах. США хотят остаться гегемоном однополярного мира, но у них этого не выходит, так как мир изменился. Страны из развивающихся превращаются в развитые, совершенствуют технологии. Все понимают, что если у вас есть нефть, то к вам могут прийти товарищи, которые захотят у вас ее отнять. Но американцы, наломав дров, играя в демократию и разрушая государства, меняя правительства, убивая людей, не понимают, что их модель демократии нигде не прижилась. Они считают, что сделали все правильно, однако мир оказался к этому не готов, поэтому его надо еще раз переформатировать»,
Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
Поэтому из Овального кабинета звучат надуманные обвинения России в нарушении всевозможных договоров, подписываются программы по созданию новых видов ядерного вооружения: баллистических и крылатых ракет с тактическими боеголовками, гиперзвуковых ракетных комплексов и т. д. Леонков уверен, что в настоящее время США активно работают над развитием военной космической составляющей — ударных комплексов ПРО, которые в будущем могут быть размещены непосредственно на орбите. Все это двигает мир к новому мировому кризису.
«Эту ситуацию можно назвать общемировым военным кризисом, то есть это «холодная война 2.0», которая может в любой момент перерасти в горячую фазу за счет прокси-воин, которые ведут США по всему миру. Дело в том, что они сейчас делают ставку на ИИ, который позволит им мгновенно реагировать на любые угрозы, но именно ИИ является тем самым потенциальным нарушителем мирового баланса. Дело в том, что это программы и алгоритмы, логика, которая не всегда срабатывает правильно. Так что именно должен человек решать применять ядерное оружие или нет, а не машина»,
Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
Установки МК-41
Необходимо отметить, что Соединенные Штаты Америки привыкли выстраивать свою оборону в три эшелона: оборона силами союзников и партнеров (она же является авангардом в случае наступления противника), морской эшелон обороны (ВМС США) и третий эшелон — континентальная часть самих США (последний рубеж). При этом первый эшелон формируется на двух театрах военных действий: в Европе и юго-восточной Азии.
«Сейчас там американцы проводят политику запугивания: Европу пугают Россией, а Азию — Китаем. Это нужно для того, чтобы под шумок разместить свои ударные комплексы, разместить комплексы ПВО и ПРО в этих регионах. Имеются в виду ракеты средней дальности, не зря же они Договор о РСМД разрывали. Япония, как и Южная Корея, являются вассалами США и там размещаются комплексы ПРО, которые и будут защищать ударные комплексы, расположенные на военных базах США в АТР — это прежде всего Окинава и остров Гуам. Там уже есть полная инфраструктура для того, чтобы поставить пусковые установки средней дальности, разместить те же самые «Томагавки» с ядерными блоками в установках Мк-41»,
Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
«Оборонительные» установки Мк-41 могут также размещаться и на территории Южной Кореи. Следующей точкой напряженности, в которой потенциально может возникнуть новый Карибский кризис, является Аляска, где расположен позиционный район ПРО США с самыми быстрыми перехватчиками.
«Понятное дело, сейчас США рассматривают Аляску в двух планах: как обеспечение первого эшелона обороны и как плацдарм, с которого они будут влиять на Арктику. Не стоит забывать, что между Россией и США есть очень узкое место, которое легко поддается контролю — это Берингов пролив. В Европе два позиционных района ПРО уже известны — это Румыния и Польша. Еще и Прибалтику сейчас пытаются накачать комплексами ПРО. Ну а главным кандидатом на размещение пусковых установок ракет средней дальности является Германия с базой «Рамштайн» (Ramstein Air Base расположена восточнее одноименного города Рамштайн в десяти километрах к западу от города Кайзерслаутерн. – Прим. ФАН). Понятно, что США найдут еще несколько зон для пусковых установок, которые будут угрожать нашей территории»,
Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
Напомним, в начале года Чехия заговорила о том, что на ее территории может появиться военная база США. Тогда министр обороны страны Лубомир Метнар допустил возможность размещения военной базы США в связи с разрывом Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Также предоставить плацдарм для ракет США выразили желание Польша и Украина. По мнению экспертов, если Америка «продавит» ЕС, то может повториться ситуация 1962 года, когда мир оказался на грани ядерной войны.
Автор: Сергей Чемеков
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