«Они хотят все переиграть и сделать так, чтобы уже никогда никто не мог составить конкуренцию США в любых вопросах. США хотят остаться гегемоном однополярного мира, но у них этого не выходит, так как мир изменился. Страны из развивающихся превращаются в развитые, совершенствуют технологии. Все понимают, что если у вас есть нефть, то к вам могут прийти товарищи, которые захотят у вас ее отнять. Но американцы, наломав дров, играя в демократию и разрушая государства, меняя правительства, убивая людей, не понимают, что их модель демократии нигде не прижилась. Они считают, что сделали все правильно, однако мир оказался к этому не готов, поэтому его надо еще раз переформатировать»,

