«Если мы возьмем количество вооруженных конфликтов, количество жертв, денег, которые на них тратятся, и сопоставим, допустим, с тем, что было в Первую мировую, Вторую мировую войну, то придем к понимаю того, что идет третья мировая война по переделу сферы влияния в мире. Американцы эту войну ведут более изощренным способом: они часть государств уничтожили, а часть сделали своими сателлитами, они заключают выгодные для них договоры, а тех, кто не идет на это, уничтожают. Кроме того, Турция в Сирии пытается занять свою нишу, еще какие-то военные конфликты происходят в мире, Саудовская Аравия кого-то бомбит, но никто не возмущается, ведь штаб-квартира ООН находится в Нью-Йорке США, так что ООН как международный институт себя изжил»,