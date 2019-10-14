Гудкова могут привлечь к ответственности за нападение на журналистов ФАН

Фигурант многочисленных скандалов Дмитрий Гудков заявил, что ему угрожают уголовным делом за нападение на журналистов. Судя по всему, у фигуранта административных дел за незаконные митинги, участника коррупционного мусорного бизнеса Гудкова начинает «подгорать» от осознания, что ему придется по всей строгости закона ответить за немотивированную агрессию.

В своем Telegram-канале Гудков написал, что ему может быть инкриминирована уголовная статья о «воспрепятствовании деятельности журналиста». Напомним, позорный инцидент, о котором подробно сообщало Федеральное агентство новостей, имел место в июле 2019 года. Дмитрий Гудков напал на журналистов, встретивших его в аэропорту «Домодедово», когда он вместе с отцом Геннадием Гудковым возвращался из Варны в Москву.

Корреспондент вместе с операторами попытались задать Дмитрию Гудкову общественно-значимый вопрос: летал ли он вместе со своим отцом на аудиенцию со спонсором сразу после провала оппозиции на выборах в Московскую государственную думу.

Ответ журналисты не получили, более того, Дмитрий Гудков напал на представителей СМИ. Он отталкивал съемочную группу, пытался выхватить из рук журналистов телефоны, угрожал расправой, оскорблял, сулил всяческие «кары», кричал: «Я вас найду» и т. д. После непристойной выходки Гудкова журналисты сразу написали на него заявление в полицию, обвинив в воспрепятствовании журналисткой деятельности.

Возможно, сейчас этим заявлениям дан ход, и Гудкова ждет судебное разбирательство, по результатам которого ему придется ответить по закону за нападение на журналистов.

Напомним, Дмитрий Гудков был одним из тех, кто по наущению западных «спонсоров» пытался организовать незаконные митинги в Москве под предлогом протестов против отказа в регистрации в качестве кандидатов на выборах в Мосгордуму. До выборов на абсолютно законных основаниях не были допущены несколько представителей так называемой оппозиции, в подписных листах которых нашли недопустимое количество брака, в том числе подписи умерших людей.

По итогам незаконного митинга 27 июля было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. Также были возбуждены десятки административных дел, в том числе против самого Гудкова, который был приговорен к административным арестам.

По итогам незаконных митингов в Москве была создана специальная комиссия Госдумы, которая занимается фактами вмешательства из-за рубежа во внутренние дела России.

В октябре глава штаба Гудкова Виталий Венедиктов летал в Варшаву на форум Немцова, после которого так называемая оппозиция получила дополнительное финансирование из-за рубежа.

Дмитрий Гудков вместе со своим отцом Геннадием Гудковым также замешан коррупционных схемах, связанных в частности с незаконными мусорными свалками в Подмосковье.