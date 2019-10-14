Москва, 14 октября. Певица Наргиз оказалась в центре нового скандала. Артистка уволила звукорежиссера Владимира Губатова, с которым сотрудничала на протяжении двух лет.

Как пишут СМИ, накануне Наргиз опубликовала на своей странице в Facebook запись, в которой объяснила причины прекращения работы с Губатовым. Она обвинила звукорежиссера в срыве рабочего процесса и некорректном поведении. Позже публикация со страницы Наргиз была удалена.

Поводом для разногласий между артисткой и звукорежиссером стали условия, на которых работал Губатов. Как выяснилось, ежемесячно он получал дополнительные 100 тысяч рублей вне зависимости от того, сколько концертов у вокалистки состоялось за текущий период. Наргиз отказалась сотрудничать на этих условиях после того, как, по ее словам, звукорежиссер стал позволять себе некорректное поведение.

«Он начал вмешиваться в процессы аранжировок, хамить и унижать новых участников коллектива, упрекая их в некомпетентности. Беспрестанное ворчание и гнев достигли апогея, когда весь этот шквал возмущения обвалился и на меня. Владимир не стеснялся в выражениях, говоря о том, что он особа другого уровня», — цитирует слова Наргиз «Дни.Ру».

Певица отметила, что восхищается профессиональными качествами звукорежиссера, однако его личностные качества оставляют желать лучшего.

Как передает издание, в завершение своей публикации Наргиз обратилась к Губатову. Она призвала звукорежиссера не врать об истинных причинах своего увольнения.

Напомним, в августе лейбл MALFA Максима Фадеева прекратил сотрудничество с Наргиз. Певица не может исполнять песни продюсера. Говоря о причинах скандала с Фадеевым, артистка рассказывала, что лейбл недоплачивал ей за концерты. Кроме того, за наряды для себя и своей команды, а также за многое другое ей приходилось платить из своего кошелька.