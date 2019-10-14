Нобелевская премия по экономике стала символом деградации западной науки, считает Делягин

Нобелевскую премию по экономике в этом году получили экономисты Абхиджит Банерджи, Майкл Роберт Кремер (оба из США) и Эстер Дюфло (Франция). Они удостоились премии за «экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью». Этот подход выразился в том, что ученые внедрили в свои исследования новые методы, ставшие «более мелкими и упорядоченными». Своим мнением об этом «открытии» с Федеральным агентством новостей поделился директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин.

«Насколько я понимаю, исследователи взяли глобальную проблему — такую, как борьба с бедностью — и расчленили ее на несколько локальных проблем, таких, как, например, проблема вакцинации детей. А дальше – в чем собственно и состоит открытие, а не просто новизна — они снизили масштаб этих проблем до уровня, на котором их можно решать экспериментально, где цена вопроса в случае неправильного эксперимента не так велика» — постарался объяснить суть открытия экономист.

Он вспомнил хокку (жанр традиционной японской лирической поэзии — Прим. ФАН): чтобы съесть слона, надо принимать его по кусочку. То же самое сделали и исследователи, получившие премию. Правда, по словам Делягина, радоваться особо тут нечему.

«Западная наука сильно деградировала за последние 20 лет, раз они считают это открытием, — смеется ученый, — в качестве примера этой «революционной» методы ими приводится вещь совершенно анекдотичная. Когда проводилась вакцинация в такой бедной стране, как Кения, ими для местных жителей было предложено два пути: самим сходить в стационарные пункты, чтобы привить детей, или дождаться, когда к ним приедет мобильный пункт. И оказалось, что если при вакцинировании что-то дарить родителям этих несчастных детей — например зерно — то поток желающих сделать прививку значительно увеличится!».

Именно в этом экономическом стимулировании беднейших слоев населения для проставления прививок собственным чадам и заключается «прорывная метода» в борьбе с нуждой. Логика железная: если сделать больше прививок, то больше детей выживет, а значит, сможет больше заработать. Как следствие, экономика страны растет, бедность отступает, а ученые, благодаря которым все это стало возможно, получают Нобелевскую премию.

«На самом деле мы видим обычное сведение макроэкономических проблем, примером которой является бедность, к массе мелких, сугубо личностных и семейных проблем, решив которые можно в совокупности якобы победить саму бедность», — разъясняет директор Института проблем глобализации.

На деле же такая схема подойдет лишь тем, кто хочет симулировать борьбу с бедностью, а не реально ей заниматься, считает эксперт. Необходимо комплексное решение целого ряда макроэкономических вопросов, чтобы добиться действительно серьезного успеха в улучшении жизни населения. Вместо этого Нобелевскую премию дают за воплощение теории «малых дел».

«В общем-то неудивительно, что ее опять вручили за какую-то глупость, — резюмировал Делягин, — премия уже давно стало фейковой, по крайней мере в том, что касается общественных наук. Мы помним, как в 2009 году Нобелевскую премию мира вручили Бараку Обаме просто за то, что он стал президентом — и тот почти сразу развязал кучу войн».

Напомним, Нобелевская премия по экономике (полное название — премия Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля) присуждается один раз в год Шведской королевской академией наук и является самой престижной премией в области экономики в мире.