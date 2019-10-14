Футболист Оздоев отреагировал на слухи об отношениях с Канделаки

Москва, 14 октября. Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев отреагировал на слухи об отношениях с генеральным продюсером телеканала «Матч» Тиной Канделаки.

Футболист призвал СМИ с уважением отнестись к его личной жизни.

«Есть вещи, которые нельзя писать о людях просто так, и попрошу уважения ко мне и, в первую очередь, к моей семье», — написал Оздоев в Instagram Stories.

Он подчеркнул, что до инцидента с нападающим клуба «Зенит» Сердаром Азмуном с Канделаки знаком не был. Дело в том, что после победы национальной команды в матче седьмого тура квалификации чемпионата Европы–2020 с Шотландией (4:0) телеведущая в поздравительной речи упомянула Азмуна. Однако спортсмен не мог принимать участия во встрече, поскольку представляет сборную Ирана.

Напомним, Оздоев женат на татарской модели Маргарите Муслимовой. В сентябре 2015 года пара стала родителями — на свет появился мальчик, которого назвали Тимуром. В феврале прошлого года семью поздравляли с пополнением — Муслимова родила дочь Аишу.

Известная телеведущая Канделаки была замужем дважды. До 2010 года она состояла в браке с бизнесменом и совладельцем многопрофильной клиники «АСКОН» Андреем Кондрахиным. У пары в 2000 и 2001 годах соответственно родились дочь Мелания и сын Леонтий.

Замуж во второй раз она вышла в 2014 году за директора по коммуникациям и стратегическим исследованиям госкорпорации «Ростех» Василия Бровко.

Ранее она вступилась московскую модель Алину Тапилину, которая устроила откровенную фотосессию в отделе полиции. Поступок девушки телеведущая назвала «невинной шалостью».