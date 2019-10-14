Могерини оценила планы Киева по Донбассу и реформам на Украине

Люксембург, 14 октября. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко презентовал в Люксембурге планы по решению конфликта в Донбассе и проведению реформ в стране, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини по итогам переговоров.

По ее мнению, европейские министры увидели от Пристайко «достаточно всеобъемлющую и даже удовлетворительную картину планов», которые киевское правительство вынашивает, чтобы поправить положение дел в стране.

Она также указала на «некоторое позитивное развитие» в этой сфере и заявила, что «хочет поддержать» этот процесс.

В минувшую субботу сам Пристайко в интервью украинским СМИ заявил, что на заседании Совета министров ЕС по иностранным делам в Люксембурге намерен призвать европейских партнеров «дожать» Россию в вопросе завершения гражданской войны в Донбассе. По его мнению, если ЕС сейчас «не дожмет Россию, ситуация откатится назад до состояния военного противостояния»

«То есть мы снова начнем баррикадироваться», – пояснил Пристайко.

Намерения главы украинского МИДа «дожимать» Россию выглядят странными на фоне того, что Москва неоднократно напоминала Киеву, что она не является участницей внутреннего конфликта в этом регионе, и, наоборот, заинтересована в том, чтобы он как можно скорее завершился.

Гражданская война разгорелась в Донбассе в 2014 году, когда Донецкая и Луганская республики отказались признавать новое правительство страны, пришедшее к власти после госпереворота. В ответ Киев начал проводить против ЛНР и ДНР так называемую антитеррористическую операцию, через несколько лет ее переименовали в операцию объединенных сил, но суть ее не изменилась: военные ВСУ обстреливают жилые районы народных республик. По данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тыс. человек, еще тысячи жителей Донбасса лишились крова и были вынуждены покинуть родные места, став беженцами.

В 2015 году министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер предложил формулу, согласно которой регион получал особый статус и получал право провести местные выборы. 1 октября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил согласование «формулы Штайнмайера». Это вызвало протесты украинских радикалов, заявивших, что реализация «формулы Штайнмайера» является «капитуляцией».