Курдские террористы вновь используют ИГИЛ, чтобы шантажировать Сирию и Европу

Гуманитарная обстановка в северно-восточном регионе Сирии продолжает осложняться на фоне контртеррористической операции, которую проводит Турция против террористов, связанных с «Рабочей партией Курдистана». Минобороны РФ опубликовало карту лагерей беженцев на северо-востоке Сирии, отметив также тюрьмы, где содержатся пленные боевики «Исламского государства»1 и члены их семей.

Гуманитарная ситуация на грани катастрофы

В целом, по имеющимся данным, в районах, подконтрольных курдским боевикам расположены семь мест заключения, в которых содержатся боевики ИГИЛ1; в этих же районах существуют как минимум восемь лагерей для временно перемещенных лиц, в которых поселили также жен и детей боевиков. Объекты охраняли курдские боевики из созданной США коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF). Общая численность беженцев, заключенных и удерживаемых под стражей сторонников ИГИЛ в этих тюрьмах и лагерях может составлять, по данным ООН, до 120 тысяч человек. В лагерях находятся представители 72 национальностей из 36 стран мира.

Качество охраны и содержания заключенных боевиков ИГИЛ и членов их семей оставляли желать лучшего еще до того, как Турция начала операцию против SDF. При этом ситуация ухудшается, и возникла серьезная угроза — многие из гражданских лиц, находящихся в лагерях, могут стать жертвами голода и эпидемий, а террористы ИГИЛ могут оказаться на свободе, воспользовавшись уходом большей части охранников из SDF. Тревожные сообщения о попытках террористов вырваться на свободу стали поступать сразу же после начала операции «Источник мира».

Serious security problems in prisons across NE Syria. ISIS terrorists held in prisons are attempting to break out of prisons. 5 of them have fled a prison in Qamishli during Turkish shelling targeting it earlier. We will probably witness more of this these days. pic.twitter.com/QkKkCaPHBB — Bahtiyar Umut (@baxtiyarumut) October 12, 2019

Угрозы SDF

Стоит отметить, что пропаганда США и SDF угрожала ИГИЛ еще до начала турецкой операции: так, полевой командир курдских боевиков Редур Хелил объявил, что в свете турецкого наступления охрана тюрем с террористами «не является для нас приоритетом».

«Пусть мир позаботится о подполье и тюрьмах с ИГИЛ, если это им действительно надо, — объявил курдский полевой командир. — Те страны, которые заинтересованы в своих гражданах, находящихся здесь в лагерях для перемещенных лиц и центрах содержания для лиц, подозреваемых в терроризме — пусть сами и несут теперь за них ответственность».

Для того, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу, нужно срочно принимать меры, объявили в Минобороны РФ, а вопросы спасения беженцев и мирного населения в восточной Сирии требуют безотлагательного решения. Возможный выход террористов на свободу может спровоцировать резкое ухудшение обстановки на всем Ближнем Востоке. Все стороны, принимающие участие в сирийском урегулировании, должны принять необходимые меры для того, чтобы не допустить катастрофы на востоке страны.

Напомним, турецкая операция «Источник мира» была начата после многократных попыток Турции пресечь поставки американского оружия с сирийской территории боевикам «Рабочей партии Курдистана» в восточной Турции. Кроме того, Анкара сразу же обозначила борьбу с террористами запрещенного в РФ «Исламского государства» как один из приоритетов на территории Сирии.

С помощью США курдские боевики давно наладили связи с террористами ИГИЛ — многие из них были «под честное слово» отпущены из лагерей на контролируемой SDF территории и смогли жить в Ракке и других городах, захваченных курдскими боевиками. Многие из исламистов примкнули к SDF, и главари курдской группировки на это согласились — американцы поставили жесткий план по наращиванию численности «Демократических сил Сирии», и курды брали к себе опытных боевиков с любым криминальным прошлым.

Трамп метит в Европу

Тему «угрозы ИГИЛ» с удовольствием использовал — и продолжает использовать — президент США Дональд Трамп, который считает, что «курды могут выпустить боевиков, чтобы заставить нас вмешаться». Фактически Трамп продолжает шантажировать Европу террористами.

«Мы не намерены ввязываться в новую войну между народами, которые боролись на протяжении 200 лет. У Европы был шанс забрать своих боевиков, но они не захотели платить, — объявил Трамп на своей странице Twitter. — «Пусть США платит», сказали они. Курды могут выпустить кого-то из боевиков, чтобы заставить нас вмешаться. Их могут легко вновь захватить турки или страны Европы, если они поедут туда, но они должны действовать быстро!»

Brian Kilmeade over at @foxandfriends got it all wrong. We are not going into another war between people who have been fighting with each other for 200 years. Europe had a chance to get their ISIS prisoners, but didn’t want the cost. “Let the USA pay,” they said... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 14, 2019

Напомним, по существующим оценкам, на территории, которую еще недавно контролировали террористы, связанные с «Рабочей партией Курдистана», может находиться до 14 тысяч боевиков ИГИЛ и десятки «жен ИГИЛ» вместе с детьми. События в лагере беженцев «Аль-Хол» наглядно показывают — в заключении сторонники террористического «халифата» не утратили своей агрессивности и боевого духа, они пытаются поставить под контроль всех окружающих и заставить их подчиниться своим порядкам.

«Жены ИГИЛ» в «Аль-Холе» неоднократно заявляли иностранным корреспондентам, что ожидают помощи извне и уверены, что «Исламское государство» не оставит их. С началом операции «Источник мира» в лагере вспыхнул бунт. По последним данным, массового побега с территории лагеря не произошло, однако это не значит, что ситуация не изменится в любой момент.

#BREAKING: Detained #ISIL terrorists in Al Hawl camp are now taking advantage of #Turkey #OperationPeaceSpring. They just started an unrest & are trying to leave the camp & join #Erdogan's #Syrian National Army which is full of ex-#AlQaeda/#ISIL terroristspic.twitter.com/J4DK5eNaBu — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) October 11, 2019

Мнения экспертов

Откровенный шантаж с использованием террористов ИГИЛ в качестве «пугала» для Сирии и всего мира уже никак не может помочь курдским боевикам, уверен главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Фактически SDF уже потерпели поражение в Сирии и для того, чтобы оно не стало более тяжелым, им следует предпринять реальные шаги для налаживания контакта с Сирией.

«Курдам надо было выбирать себе других покровителей, они «легли» под американцев и сегодня пожинают плоды. Какие-то угрозы, шантаж с их стороны не возымеют действия на ситуацию, которая складывается сегодня, — подчеркнул Коротченко в разговоре с Федеральным агентством новостей. — Они могут выпускать, могут не выпускать… Выпустят — просто ухудшат свою ситуацию, сделают себя более недоговороспособными».

В сложившихся сейчас условиях только прямые контакты с Дамаском могут способны оказать положительное влияние на ситуацию, в которой оказались сирийские курды из-за террористов SDF и YPG.

«Им сейчас надо в экстренном порядке проводить консультации с правительством Башара Асада, для того, чтобы определить для себя принципы проживания и взаимодействия в единой и неделимой Сирии в тех границах, в которых она общепризнана мировым сообществом. То, что сейчас курды пытаются заниматься каким-то шантажом, никаким образом не повлияет на развитие турецкой операции», — уверен Коротченко.

На данный момент ситуация с пленными боевиками ИГИЛ остается в целом неясной, считает координатор ближневосточных исследований Института стратегических исследований и прогнозов Дмитрий Егорченков. Тем не менее маловероятно, заявил он в беседе с Федеральным агентством новостей, чтобы курды хотели «выпустить зверя из клетки» на своей территории.

«У нас нет способностей бабушки Ванги, чтобы точно предсказать, насколько сейчас велика эта опасность — особенно с учетом мировых информационных тенденций, когда информационный шантаж стал нормой, — отметил Егорченков. Есть опасность, что курды не удержат ситуацию. Если САА удастся взять ситуацию под контроль, то это поможет решить ситуацию со схваченными боевиками ИГИЛ. Я думаю у курдов нет сильного желания отпускать боевиков ИГИЛ, потому что в первую очередь эти боевики устроят им ответную вендетту».

Беспокойство Минобороны РФ по поводу тяжелейшей гуманитарной ситуации на северо-востоке Сирии — наглядное свидетельство комплексного подхода России к сирийскому урегулированию. Возможно, после стабилизации обстановки российский Центр по примирению враждующих сторон расширит зону проведения гуманитарных операций на этот регион.

«Решения о расширении гуманитарных миссий будет принимать политическое руководство России. Мы и так помогаем Сирии больше, чем какая-либо другая страна, — подчеркнул Игорь Коротченко. — Я думаю, что могут и расширить. В любом случае, мы оказываем Сирии самую масштабную помощь и вклад России здесь — решающий».

С другой стороны, это из-за политики международной коалиции во главе с США положение 120 тысяч беженцев на северо-востоке Сирии так и не улучшилось за несколько лет оккупации.

«Я думаю, что это все-таки больше намек для тех, кто эту ситуацию создал, прекрасно понимая, что содержание этих лагерей исключительно курдскими силами невозможно, а потом сделал вид, что их это не касается и начал массово выводить свои войска, отказав курдам в помощи», — уверен Дмитрий Егорченков.

Между тем сегодня турецкие силы вошли в город Телль-Абъяд, покинутый отступившими курдскими боевиками. Турецкий спецназ вошел в городскую тюрьму, где содержались 859 боевиков ИГИЛ (вероятно, кроме других заключенных). Тюрьма оказалась пустой.

#BREAKING Turkish backed troops enter prison in Tal Abyad where 859 ISIS prisoners were supposed to be held. Guess what? Prison's empty. pic.twitter.com/boJUKHXreZ — Yusuf Erim (@YusufErim79) October 14, 2019

1 Организация запрещена на территории РФ.