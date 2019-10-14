Франция надеется на сотрудничество с Россией в ЦАР, заявила Берманн

Москва, 14 октября. Франция планирует сотрудничать с Россией в ЦАР. Об этом сообщила посол Франции в РФ Сильви Берманн во время выступления в дискуссионном клубе «Валдай».

По словам Берманн, Фрация хочет сотрудничества в Центральноафриканской республике, а не разногласий. По мнению посла, это вполне возможно, так как страны нужны друг другу.

Берманн также отметила, что Париж не переживает из-за того, что Москва хочет наладить сотрудничество с африканскими странами, в том числе с помощью экономического форума Россия — Африка.

«Это нормально, что Россия хочет развивать свои отношения с Африкой после длительного отсутствия динамики. Я надеюсь, что это как раз поможет развитию Африки», — высказалась Берманн.

Экономический форум Россия — Африка пройдет в Сочи 23 и 24 октября. На нем Россия собирается подписать ряд документов, которые укрепят сотрудничество России со странами Африки.

На заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя рассказал, что Россия планирует и дальше оказывать странам Африки политическую поддержку, с помощью которой удастся не допустить новых африканских конфликтов и разрешить старые.

11 октября в МИД РФ прошел брифинг, на котором обсуждали подготовку и проведение экономического форума и саммита Россия — Африка. Его провели замминистра иностранных дел России Михаил Богданов и посол Египта Ихаб Наср.