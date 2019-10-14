Националисты у офиса Зеленского потребовали отменить «капитуляцию» и продажу земли

В украинской столице завершился марш националистов, приуроченный к Дню защитника Украины. Он собрал около 12 тысяч участников. Корреспондент Федерального агентства новостей прошагал с радикалами весь путь от парка Шевченко до офиса президента.

В Киеве завершился марш националистов, призванный показать нынешней украинской власти, что в стране хватает людей, взбешенных подписанием Украиной «формулы Штайнмайера», а также недовольных законом о продаже земли. Впрочем, по наблюдениям ФАН, выполнить изначальный план и собрать 25–30 тысяч манифестантов радикалам не удалось — массовость марша была на уровне 12–13 тысяч. Это несмотря на то, что участие в марше приняли практически все объединения националистов (исключая представителей группировки «Традиции и порядок», которые организовали вечером отдельное шествие).

В целом шествие прошло достаточно мирно — националисты скандировали традиционные лозунги, практически не жгли файеры и двигались по центру Киева пестрой, но не агрессивной толпой. Рядовые киевляне выстраивались вдоль Крещатика и бульвара Шевченко, снимали шествие на телефоны и камеры, а некоторые махали радикалам флагами, кричали вместе с ними лозунги вроде «Украина понад усе!» (Украина превыше всего, — Прим. ФАН).

Примерно за два с половиной часа шествие докатилось до конечной точки — офиса президента, где митинг возобновился. Перед зданием ОП было темно от флагов, но для того, чтобы занять всю площадь перед офисом, народу не хватило.

«Нас — не сотни и даже не тысячи, нас — миллионы! И мы не дадим власти сдаться России и капитулировать», — орали выступающие.

Однако поверить в такую численность недовольных шагами власти было трудно — они явно врали.

Ближе к концу митинга часть радикалов, видимо, решила по-своему отметить это событие — на Банковой раздались несколько оглушительных хлопков, и улицу на несколько минут заволокло едким дымом. Впрочем, даже это не спровоцировало присутствующую полицию хоть на какие-то действия, силовики лишь растерянно посмеялись.

Митинг завершился хоровым исполнением гимна Украины, после чего радикалы начали стремительно расходиться — многие просто устали орать. По впечатлению ФАН, если целью марша было напугать власть, то эта цель достигнута не была. Если же националисты намеревались дать команде Зеленского внушительное предупреждение, то это, скорее всего удалось. Впрочем, как власть ,заранее просившая радикалов «не давать повода для радости нашим врагам», отреагирует на эту акцию, станет ясно в ближайшие дни.