В России поблагодарили Норвегию за «начало конца» НАТО

Отказ Норвегии размещать «ракетный щит» НАТО на своей территории в России восприняли как признак того, что Североатлантический альянс стоит на грани развала. «Пациент скорее жив, чем мертв», заключил депутат Госдумы Алексей Журавлев.
В конце прошлой недели стало известно, что, проанализировав факторы политики безопасности, власти Норвегии отказались закупать оборудование, необходимое для присоединения страны к системе противоракетной обороны НАТО.
«Понятно, что норвежская сторона сделала это из страха, — заявил в студии программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» военный эксперт Иван Коновалов. — Страх этот совершенно понятен, ясно, откуда он берется. Мы все с вами наблюдали последовательное разрушение американцами различных договоров. Последний — ДРСМД. Это крайне напугало норвежцев и всю Европу, потому что они поняли, что в крайнем случае — в случае агрессивного поведения США — они становятся объектом и целью, простите, наших стратегических сил».
По мнению аналитика, норвежцы наконец осознали, с какой стороны находится реальная угроза для них.
«Таки нет согласия в НАТО. Значит — НАТО разваливается?» — предположила ведущая политического ток-шоу Ольга Скабеева.
«Это показатель того, что в НАТО изначально не могло быть согласия. Эта организация была искусственной и рыхлой. И вот сейчас, слава Богу, это произошло. Мы являемся свидетелями начала ее конца», — ответил Коновалов.
«Слава Норвегии», — пошутил на это соведущий программы Евгений Попов.
«Как долго мы к этому шли», — приветствовала скорый развал НАТО Скабеева.
«Справедливости ради надо отметить, что Норвегия очень долго хотела стать частью этого большого «ракетного щита» НАТО. Но потом вдруг переоценила всю политику безопасности и сказала старый советский принцип: «Мы не против колхоза, но только не в нашем селе», — продолжил разговор политик Михаил Конев.
Но, по его мнению, Норвегия все-таки боится «большого русского медведя», который навис над ней «вместо тучек», и решила «не дразнить его зонтиком».
«И они, как старые викинги, решили, что если щита нет, то на щите они не уедут», — добавил Конев.
Депутат Госдумы Алексей Журавлев в свою очередь сказал о НАТО — «пациент скорее жив, чем мертв».
«Между прочим, Норвегия отказалась от участия в общенатовских учениях в следующем году «Защитник 2020». Единственная страна — член альянса, которая отказалась, — заметил российский парламентарий. — Но я бы, конечно, не преувеличивал. Потому что Норвегия снимает фильм о вторжении России в ее города, боится наших страшных подводных лодок, утверждает, что мы радары понаставили и у них кораблик возле их берегов перевернулся. А последнее обвинение было в том, что наш спецназ высадился на Шпицбергене. То есть там все нормально с русофобией. Но эта боязнь нам нравится — иногда мозги просветляет».