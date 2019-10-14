В России поблагодарили Норвегию за «начало конца» НАТО

Отказ Норвегии размещать «ракетный щит» НАТО на своей территории в России восприняли как признак того, что Североатлантический альянс стоит на грани развала. «Пациент скорее жив, чем мертв», заключил депутат Госдумы Алексей Журавлев.

В конце прошлой недели стало известно, что, проанализировав факторы политики безопасности, власти Норвегии отказались закупать оборудование, необходимое для присоединения страны к системе противоракетной обороны НАТО.

«Понятно, что норвежская сторона сделала это из страха, — заявил в студии программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» военный эксперт Иван Коновалов. — Страх этот совершенно понятен, ясно, откуда он берется. Мы все с вами наблюдали последовательное разрушение американцами различных договоров. Последний — ДРСМД. Это крайне напугало норвежцев и всю Европу, потому что они поняли, что в крайнем случае — в случае агрессивного поведения США — они становятся объектом и целью, простите, наших стратегических сил».

По мнению аналитика, норвежцы наконец осознали, с какой стороны находится реальная угроза для них.

«Таки нет согласия в НАТО. Значит — НАТО разваливается?» — предположила ведущая политического ток-шоу Ольга Скабеева.

«Это показатель того, что в НАТО изначально не могло быть согласия. Эта организация была искусственной и рыхлой. И вот сейчас, слава Богу, это произошло. Мы являемся свидетелями начала ее конца», — ответил Коновалов.

«Слава Норвегии», — пошутил на это соведущий программы Евгений Попов.

«Как долго мы к этому шли», — приветствовала скорый развал НАТО Скабеева.

«Справедливости ради надо отметить, что Норвегия очень долго хотела стать частью этого большого «ракетного щита» НАТО. Но потом вдруг переоценила всю политику безопасности и сказала старый советский принцип: «Мы не против колхоза, но только не в нашем селе», — продолжил разговор политик Михаил Конев.

Но, по его мнению, Норвегия все-таки боится «большого русского медведя», который навис над ней «вместо тучек», и решила «не дразнить его зонтиком».

«И они, как старые викинги, решили, что если щита нет, то на щите они не уедут», — добавил Конев.

Депутат Госдумы Алексей Журавлев в свою очередь сказал о НАТО — «пациент скорее жив, чем мертв».