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Мать убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением

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Мать убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением

Саратов, 14 октября. Мать убитой девочки Лизы Елена Киселева записала видеообращение к жителям Саратова и властям города. Видеозапись опубликована на странице Ирины Кулясовой в Facebook.

Женщина поблагодарила горожан за поддержку и помощь. По ее словам, Саратов оказался наполнен «очень добрыми, сильными и надежными людьми, на которых можно положиться, на которых можно опереться в трудную минуту». Она также высказала слова благодарности жителям других российских регионов, которые ей звонили, отметил «АиФ».

«Я могла положиться буквально на любого. Я хочу сказать отдельно и каждому спасибо, отдельно и каждому пожать руку, обнять и сказать: «Ты был важен, ты был рядом», — сообщила Киселева.

Мать убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением

Кроме того, женщина призвала чиновников сделать дороги до школ безопасными. По ее словам, дети добираются до учебного заведения через «такие дебри», что порой сами родители не знают, по какой тропе идут они на занятия. Киселева добавила, что власти Саратова готовы посодействовать в этом вопросе, отметила «Газета.ру».

На прошлой неделе девятилетняя девочка пропала в Саратове, тело ребенка нашли в гараже в районе Сельхозинститута. Позже был задержан подозреваемый в убийстве несовершеннолетней, свою вину в содеянном он уже признал. Мужчина, который был ранее судим, взят под стражу.

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