Путин заявил, что координация Москвы и Эр-Рияда обеспечит безопасность на Ближнем Востоке

Эр-Рияд, 14 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что взаимодействие РФ и Саудовской Аравии позволит обеспечить безопасность на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

«Рассматриваем российско-саудовскую координацию как необходимый элемент обеспечения безопасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке​​​», — сказал Путин перед началом встречи с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом.

Российский лидер выразил надежду, что его визит в Саудовскую Аравию придаст импульс развитию отношений между Москвой и Эр-Риядом, отметив, что в ходе встречи будут обсуждаться ключевые аспекты двустороннего сотрудничества, а также планы на будущее.

«Мы подготовили очень солидный пакет совместных документов, который должен быть реализован позднее, а в ходе визита – подписан», — добавил Путин.

Кроме того, глава государства отметил рост товарооборота между Россией и Саудовской Аравией, а также высоко оценил эффективность работы межправительственной комиссии.

В свою очередь Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд заявил, что Саудовская Аравия ценит активную роль, которую Россия играет в регионе и в мире. Он также добавил, что Эр-Рияд стремится к совместной работе с российским руководством по всем вопросам, решение которых может способствовать укреплению безопасности, стабильности и мира. Кроме того, король Саудовской Аравии выразил уверенность в положительных результатах реализации совместных договоренностей в сфере энергетики и инвестиционного сотрудничества.