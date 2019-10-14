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Турция сообщила об освобожденных курдами из тюрьмы террористах ИГИЛ

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Турция сообщила об освобожденных курдами из тюрьмы террористах ИГИЛТелль-Абъяд, 14 октября. Силы самообороны сирийских курдов (YPG) освободили террористов запрещенной в РФ группировки ИГИЛ1 из тюрьмы в городе Телль-Абъяд на севере Сирии до прихода туда турецких войск для создания хаоса в регионе. Об этом сообщил турецкий высокопоставленный источник. 

Он рассказал, что сегодня утром войска Турции атаковали тюрьму в Телль-Абъяде с расчетом взять под стражу находящихся в ней террористов ИГ1.  Но, прежде чем военные добрались туда, террористы РПК (Рабочей партии Курдистана) освободили боевиков, пытаясь таким образом создать хаос в этом районе.

По словам источника, экспертиза места происшествия показала, что заключенные не ломали дверей. Это может свидетельствовать о том, что охранники лично освободили террористов ИГ, как ранее угрожали это сделать.

Также в своем микроблоге в Twitter политический аналитик Юсиф Эрим опубликовал видео, как турецкие войска вошли в тюрьму Телль-Абъяда, где должны содержаться 859 заключенных ИГИЛ (запрещенной в России организации), однако место заключения оказалось полностью пустым. 

«Турецкие войска вошли в тюрьму в Телль-Абъяде, где должны были содержаться 859 заключенных ИГИЛ (запрещена в РФ). Знаете что? Тюрьма пуста», — написал Эрим в «твите».


Напомним, 9 октября Турция начала на севере Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира». Операция Анкары направлена на борьбу с курдскими боевиками и террористами запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1. Кроме того, турецкие власти намерены создать зону безопасности вдоль турецко-сирийской границы, чтобы предотвратить передвижения террористов по трассе М-4.

Турция сообщила об освобожденных курдами из тюрьмы террористах ИГИЛФактически курдские террористы захватили восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с ИГИЛ, однако на самом деле войну с членами экстремистской организации вели войска САР при содействии российских военных. В то время как курдские боевики укрывали террористов в своих рядах и выводили членов ИГ из Ракки и Дейр-эз-Зора на территорию баз США в Аш-Шаддади и Ат-Танфе. Таким образом, при содействии вооруженных курдских формирований были созданы спящие ячейки террористической организации, способные в любой момент атаковать САР. Кроме того, курдские боевики, против которых направлена турецкая операция, угнетают и дискриминируют местное население, заставляя детей учиться на курдском языке и убивая мирных жителей под предлогом чисток от ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: РИА Новости
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