Турция сообщила об освобожденных курдами из тюрьмы террористах ИГИЛ

Телль-Абъяд, 14 октября. Силы самообороны сирийских курдов (YPG) освободили террористов запрещенной в РФ группировки ИГИЛ1 из тюрьмы в городе Телль-Абъяд на севере Сирии до прихода туда турецких войск для создания хаоса в регионе. Об этом сообщил турецкий высокопоставленный источник.

Он рассказал, что сегодня утром войска Турции атаковали тюрьму в Телль-Абъяде с расчетом взять под стражу находящихся в ней террористов ИГ1. Но, прежде чем военные добрались туда, террористы РПК (Рабочей партии Курдистана) освободили боевиков, пытаясь таким образом создать хаос в этом районе.

По словам источника, экспертиза места происшествия показала, что заключенные не ломали дверей. Это может свидетельствовать о том, что охранники лично освободили террористов ИГ, как ранее угрожали это сделать.

Также в своем микроблоге в Twitter политический аналитик Юсиф Эрим опубликовал видео, как турецкие войска вошли в тюрьму Телль-Абъяда, где должны содержаться 859 заключенных ИГИЛ (запрещенной в России организации), однако место заключения оказалось полностью пустым.

#BREAKING Turkish backed troops enter prison in Tal Abyad where 859 ISIS prisoners were supposed to be held. Guess what? Prison's empty. pic.twitter.com/boJUKHXreZ